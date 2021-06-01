В Самарской области 1 июня подтверждено 72 случая коронавирусной инфекции

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1 июня в регионе подтверждено 72 случая новой коронавирусной инфекции:

- 18 в г. Самара

- 22 в г. Тольятти

- 7 в г. Отрадный

- 4 в Красноярском районе

- 4 в Безенчукском районе

- 3 в Похвистневском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в г. Чапаевск

- 2 в Приволжском районе

- 2 в г. Сызрань

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в г. Новокуйбышевск

64 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 8 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 64848 случаев коронавируса.



Скончались 1959 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 80, 93 лет, мужчины 61, 65, 76 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 57, 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

мужчина 41 года, страдавший заболеванием органов дыхания; женщины 80, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 79 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчина 80 лет;

женщина 76 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 61,35, по стране - 83,47.

Коэффициент летальности в области - 3,02, в стране - 2,4.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6897, нарастающим итогом 2592613.