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В Самарской области 1 июня подтверждено 72 случая коронавирусной инфекции

1 июня 2021 19:02
166
13 человек умерли.

1 июня в регионе подтверждено 72 случая новой коронавирусной инфекции:

- 18 в г. Самара
- 22 в г. Тольятти
- 7 в г. Отрадный
- 4 в Красноярском районе
- 4 в Безенчукском районе
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в г. Чапаевск
- 2 в Приволжском районе
- 2 в г. Сызрань
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в г. Новокуйбышевск

64 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 8 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 64848 случаев коронавируса.

Скончались 1959 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 80, 93 лет, мужчины 61, 65, 76 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 57, 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;
мужчина 41 года, страдавший заболеванием органов дыхания; женщины 80, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 79 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчина 80 лет;
женщина 76 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 61,35, по стране - 83,47.

Коэффициент летальности в области - 3,02, в стране - 2,4.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6897, нарастающим итогом 2592613.

Теги: коронавирус новые случаи

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