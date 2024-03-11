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В Самаре в Куйбышевском районе новая поликлиника начала принимать первых пациентов

11 марта 2024 15:46
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Поликлиника построена в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и рассчитана на 700 посещений в смену.

В Куйбышевском районе открылась новая поликлиника Самарской городской больницы №10 в микрорайоне «Волгарь». Поликлиника построена в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и рассчитана на 700 посещений в смену.

По словам главного врача Самарской городской больницы № 10 Дмитрия Лисицы, поликлиника построена «на вырост», с учетом дальнейшей застройки микрорайона и близлежащих территорий.

Медицинскую помощь смогут получать до 80 тыс. прикрепленного населения.

На базе медицинского учреждения есть все профили узкой специализации:
- Неврология;
- Офтальмология;
- Лор-отделение;
- Хирургия;
- Травматология;
- Урология;
- Эндокринология;
- Диагностический блок, который позволяет проводить ультразвуковые, эндоскопические, рентгеновские исследования.

В поликлинике — более 4000 единиц современного оборудования, в том числе:
- Ультразвуковые аппараты;
- Рентгеновский комплекс;
- Цифровые флюорограф и маммограф;
- Эндоскопическое;
- Офтальмологическое;
- Реанимационное;
- Стерилизационное, физиотерапевтическое оборудование.

Кроме того, есть фиброскан — инновационный узи-аппарат для диагностики заболеваний печени. Все оборудование полностью смонтировано и готово к эксплуатации. Также предусмотрено отделение дневного стационара, медицинской реабилитации, медицинской профилактики.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Самарской области отметила, что на базе новой поликлиники также будет работать Областной гепатологический центр, специализирующийся на оказании медицинской помощи пациентам с вирусными гепатитами и циррозами печени вирусной природы.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Медицина Самара

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