Я нашел ошибку
Главные новости:
В Восточной Европе есть четыре страны, в которых пик пройден. Это Россия, Белоруссия, Болгария и Румыния.
ВОЗ: Россия прошла пик заболеваемости
26 ноября в 18:30.
К юбилею народной артистки РФ Жанны Романенко Самарский театр драмы представит премьеру -  «Все любят Памелу»
Призовой фонд для победителей – 400 тысяч рублей.
В Самаре пройдет хакатон по созданию системы принятия поддержки врачебных решений на основе ИИ
В осенне-зимний период возникает наибольшая опасность происшествий, связанных с выходом людей на лед.
Инспекторы ГИМС СО рассказали школьникам правила безопасного поведения в период ледостава
Он находится в реанимации
Кинопродюсер Марк Рудинштейн перенес инфаркт
Миссия корабля завершилась.
Космический корабль "Прогресс МС-17" успешно затоплен в несудоходном районе Тихого океана
Его место занял Аркадий Гостев.
Путин освободил от должности главу ФСИН Калашникова
На спортивных объектах строго контролируется соблюдение требований Роспотребнадзора. 
Спортивные школы и объекты Самарской области возвращаются в прежний формат работы
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.6
0.23
EUR 83.68
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдет хакатон по созданию системы принятия поддержки врачебных решений на основе ИИ

25 ноября 2021 23:01
180
Призовой фонд для победителей – 400 тысяч рублей.

В Самаре 26-28 ноября пройдет хакатон по созданию решений на основе искусственного интеллекта (ИИ). Его участникам предстоит решить два кейса, один из которых разработан Министерством здравоохранения Российской Федерации.

В хакатоне могут принять участие команды из 2-5 человек с компетенциями в разработке решений на основе ИИ, Data Science и медицине.

Площадкой хакатона станет «Солидарность Арена», одна из крупнейших арен, возведенных специально к Чемпионату Мира 2018.

Призовой фонд для победителей – 400 тысяч рублей.

Описание задачи

На основании представленных дата-сетов, содержащих анонимизированные данные МИС ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России за 2019 г, необходимо разработать модель машинного обучения, способную прогнозировать риски летального исхода у пациентов, находящихся на стационарном лечении, и выявлять факторы, коррелирующие с целевым признаком.

При оценке решений будет учитываться не только объективное качество модели, но и объяснимость критериев классификатора для врача для возможной экспертной оценки корреляций на предмет их полезности при ведении пациента в стационаре.

Чем полученное решение поможет здравоохранению?

Своевременное выявление пациентов группы высокого риска позволит вовремя принять необходимые меры по предотвращению состояний, приводящих к необратимым последствиям для здоровья пациентов или угрожающих их жизни. Кроме того, профилактика осложнений снизит финансовую нагрузку на систему здравоохранения.

Подробности конкурса – на странице мероприятия.

Регистрация участников здесь, передает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:   tvsamara.ru

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Призовой фонд для победителей – 400 тысяч рублей.
25 ноября 2021  23:01
В Самаре пройдет хакатон по созданию системы принятия поддержки врачебных решений на основе ИИ
180
Правительство ужесточает контроль за ценами на лекарства в регионах
25 ноября 2021  12:16
Правительство ужесточает контроль за ценами на лекарства в регионах
356
25 ноября 2021  09:43
Косметолог, зачем и кому необходим
111
Гастроэнтеролог назвала первые признаки аппендицита
25 ноября 2021  09:24
Гастроэнтеролог назвала первые признаки аппендицита
320
Прививать подростков будут добровольно, при согласии родителей или законных представителей.
24 ноября 2021  18:16
Минздрав РФ зарегистрирует вакцину для иммунизации от коронавируса подростков
681
В Самарскую область поступили новые партии вакцин от гриппа
24 ноября 2021  14:00
В Самарскую область поступили новые партии вакцин от гриппа
606
Можно пройти вакцинацию одновременно от COVID-19 и от гриппа.
23 ноября 2021  15:14
В регион поставлены более 300 тысяч доз вакцин от гриппа
761
Дмитрий Азаров повысил выплаты молодым медикам за выбор особо востребованных специальностей
23 ноября 2021  13:28
Дмитрий Азаров повысил выплаты молодым медикам за выбор особо востребованных специальностей
810
За год областной кардиодиспансер проводит до 20 тысяч госпитализаций, более 5 тысяч оперативных вмешательств.
22 ноября 2021  20:26
Самарские кардиологи увеличивают количество операций для спасения жизней
1081
Ковид-центр при нефтегорской больнице открыли недавно, и до сегодняшнего дня там не было ни одного серьезного препарата: только кислородные маски.
22 ноября 2021  18:46
Александр Хинштейн приобрел кислородные концентраторы для Нефтегорской ЦРБ на «наградные» из бюджета СО
1102
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
1602
Весь список
В центре внимания
Глава региона отметил, что сегодня забота о семьях с детьми, о матерях является одним из важнейших направлений в работе органов власти.
25 ноября 2021  18:47
Дмитрий Азаров встретился с участницами форума «Женщина в современном мире: семья, карьера, успех»
294
Дмитрий Азаров наградил призеров турнира по баскетболу 3х3 «BasketNights»
25 ноября 2021  13:53
Дмитрий Азаров наградил призеров турнира по баскетболу 3х3 «BasketNights»
338
Где выгоднее: стоимость продуктов в торговых точках Самары
25 ноября 2021  13:35
Где выгоднее: стоимость продуктов в торговых точках Самары
373
Более 270 тысяч инцидентов и обращений: ЦУР Самарской области подводит итоги первого года работы
25 ноября 2021  13:22
Более 270 тысяч инцидентов и обращений: ЦУР Самарской области подводит итоги первого года работы
357
Надеюсь, что свой вклад внесут все земляки: Дмитрий Азаров о сохранении экологии в регионе
25 ноября 2021  09:41
«Надеюсь, что свой вклад внесут все земляки»: Дмитрий Азаров о сохранении экологии в регионе
324
Весь список