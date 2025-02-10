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В Самаре продолжается строительство детской поликлиники в Октябрьском районе на улице Николая Панова в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. Строительная готовность объекта достигла 50 %.

«Новая детская поликлиника является амбулаторным подразделением Самарской областной детской клинической больницы имени Натальи Николаевны Ивановой. В настоящий момент более 23 000 пациентов, прикрепленных к учреждению, получают амбулаторную медицинскую помощь в трех приспособленных помещениях. В новой поликлинике мы планируем разместить педиатрические отделения, а также установить современное диагностическое оборудование, включая высокотехнологичное – рентгенодиагностический комплекс и УЗИ-аппарат», — отметила главный врач детской больницы Ольга Галахова.

Учреждение откроется в конце 2025 года. Поликлиника площадью 5 434 кв. м спроектирована с учетом новейших подходов к оказанию амбулаторной помощи и технологий бережливого производства.

"Октябрьский район динамично развивается, возводятся новые жилые дома и социальные учреждения. Строительство началось в 2023 году и осуществляется за счет федерального и областного бюджета. На данный момент ведутся работы по отделке внутренних помещений»", - рассказала руководитель управления организации материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Елена Родина.

С этого года модернизация первичного звена здравоохранения продолжается в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Напомним, по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева из областного бюджета на развитие системы здравоохранения дополнительно направлено более 4,5 млрд рублей, в том числе на возведение новых медицинских объектов, оснащение учреждений оборудованием, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан и др.

Фото: минздрав СО