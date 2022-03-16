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В Самаре продолжается контроль за амбулаторными больными COVID-19
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В Самаре продолжается контроль за амбулаторными больными COVID-19

16 марта 2022 16:56
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Граждане с подтвержденным COVID-19, проходя лечение дома, не должны покидать места проживания до полного выздоровления.

В условиях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки и снятия ряда ограничительных мер в регионе, профилактические мероприятия, направленные на контроль соблюдения самоизоляции зараженными коронавирусной инфекцией, остаются актуальными во всех районах Самары. Напомним, что граждане с подтвержденным COVID-19, проходя лечение дома, не должны покидать места проживания до полного выздоровления.

Информацию о заболевших районные администрации получают из медицинских учреждений, затем данные поступают к управляющим микрорайонами для организации контроля. Перечень заболевших обновляется ежедневно.

В Ленинском районе по состоянию на 16 марта 284 амбулаторных больных. Контроль за соблюдением самоизоляции данными гражданами в районе осуществляют 12 управляющих микрорайонами на закрепленных за ними территориях.

При обходе исключается личный контакт с инфицированными жителями. Посредством домового обхода и телефонной связи управляющие микрорайонами взаимодействуют с самарцами. В таком домовом обходе может принимать участие полиция.

К тем, кто не соблюдает самоизоляцию, применяются меры административного воздействия. В соответствии с п. 2 ст. 6.3 КоАП РФ штраф для граждан составляет от 15 000 до 40 000 рублей. К примеру, в Ленинском районе в 2021 году было зафиксировано 18 нарушителей самоизоляции, в текущем – ни одного. Все материалы по нарушениям направляются в полицию для принятия решения.

На сегодняшний день наиболее эффективной мерой противодействия распространению коронавирусной инфекции является вакцинация. В регионе продолжается работа всех пунктов вакцинации, в том числе и круглосуточных, где можно сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, гриппа, а также пройти повторную вакцинацию от COVID-19.

 

Фото:   администрация Самары

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Здравоохранение
Граждане с подтвержденным COVID-19, проходя лечение дома, не должны покидать места проживания до полного выздоровления.
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