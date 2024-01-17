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В Самаре почтили память легендарного врача Владимира Середавина

17 января 2024 21:10
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О Владимире Середавине его коллеги отзываются как о талантливом хирурге, чутком к чужой беде человеке и великолепном организаторе.

Он руководил СОКБ имени Калинина в течение 27 лет. Именно при нем был построен медгородок на улице Ташкентской и создан уникальный коллектив. 17 января, в 21-ю годовщину его смерти, коллеги и ученики собрались в сквере больницы, которая теперь носит его имя, чтобы возложить цветы к бюсту врача и поделиться своими воспоминаниями о совместной работе с ним, пишет sovainfo.ru.

Владимир Середавин стоял у истоков сразу трех клиник. Под его руководством были простроены Кинель-Черкасская центральная районная и Тимашевская больницы. Но делом его жизни стала областная клиническая больница имени М. И. Калинина, которую он возглавил в 1975 году.

Именно он руководил строительством поликлиники на 800 посещений в смену и стационара на тысячу коек, с которых началось расширение и модернизация всего медучреждения. Постепенно на территории больницы вырос целый город: родильный дом, педиатрический корпус, корпуса поликлиник и лабораторий.

О Владимире Середавине его коллеги отзываются как о талантливом хирурге, чутком к чужой беде человеке и великолепном организаторе. Он открывал новые отделения, всегда был готов внедрять в практику самые передовые технологии, а главное – собрал коллектив единомышленников, которые, постепенно передавая опыт своим ученикам, сформировали традиции медучреждения, и сейчас с уверенностью можно сказать, что его дело, заложенные им принципы продолжают жить в этих стенах.

- Тот большой огонь, который горел в его сердце, не давал покоя никому, и прежде всего, ему самому. Он болел за дело и тех людей, которым выбранная профессия была небезразлична, - рассказывает главный врач областной клинической больницы имени В. Д. Середавина Сергей Пушкин. - Многие ему благодарны за его отношение к людям и понимание. Хотя человек был жесткий – без этого выстроить больницу, коллектив было невозможно.

Будущий руководитель начинал свою карьеру врача как раз под руководством Владимира Середавина. В 1994 году он пришел в больницу, которая станет для него по-настоящему родной, в качестве клинического ординатора. А в 29 лет молодого специалиста назначили исполняющим обязанности заведующего отделением.

- Владимир Диамидович часто приходил, спрашивал, как дела, помогал советом. Он знал всех врачей, сам принимал сотрудников, не руководил из кабинета, а ходил по отделениям, смотрел, как идет работа, мог приехать даже вечером или в выходные, - вспоминает Пушкин.

Тогда в больнице появлялись новые подразделения, начинали оказывать специализированную помощь. Многие талантливые молодые врачи горели желанием попасть именно в "Калинина".

Хотя для некоторых из них работа здесь начиналась с довольно конфликтной ситуации.

- 35 лет назад руководством области было принято решение о переводе нашего отделения из больницы имени Пирогова в областную клиническую больницу, и мы восприняли эту новость без особого энтузиазма, - рассказывает заведующая отделением по оказанию помощи больным с острыми отравлениями Наталья Вехова. - К нам приехал сам Середавин. Он посмотрел на коллектив, увидел, где располагалось отделение, рассказал о наших перспективах и завершил свою речь словами: "А вы нам подходите. Поедем, не пожалеете". Для нас, молодых докторов, было важно, что человек такого уровня приехал и объяснил нам, что к чему.

О своем решении, по словам Натальи, они действительно не пожалели. Владимир Диамидович был из тех руководителей, которые проявляют исключительную заботу о людях. Для сотрудников отделения, которые жили в шаговой доступности от прежнего места работы, даже был организован транспорт – такого в те времена не практиковали ни в одной больнице.

Сейчас дело легендарного врача продолжает его дочь. Ольга Богданова – заместитель главного врача по медицинской части больницы имени В. Д. Середавина.

- Папу в коллективе всегда очень любили. 21 год его нет, а память о нем до сих пор живет, - отмечает она. - Когда я только пришла в профессию, мне помогали, я в какой-то степени была в ауре добра, которое он сделал.

Ольга рассказывает, что, несмотря на свою колоссальную занятость, ее отец был очень заботливым. Тех немногих часов, которые удавалось проводить вместе, хватало, чтобы ощутить его участие.

- Он всегда был очень искренним. Всегда мог сказать доброе слово, отметить наши успехи, похвалить, поддержать. Обратная связь грела, давала стимул развиваться дальше, - говорит она.

Главным принципом, который привил ей отец, Ольга считает его любимую фразу "Надо спешить делать добро".

- Когда рассматриваешь любую ситуацию через эту призму, все в жизни становится на свои места, - уверена она.

Основной вектор, заложенный Владимиром Диамидовичем, поддерживают и в больнице.

- Мы стараемся постоянно развиваться. Технологии в медицине появляются очень быстро. Цифровизация, искусственный интеллект дают множество возможностей, представить которые еще несколько лет назад было нереально, - подчеркивает Сергей Пушкин. - Мы используем все достижения науки. Но результат зависит и от оборудования, и, даже в первую очередь, от коллектива. Врачебная профессия – очень тяжелый и во многом неблагодарный труд. Для нас главное – сберечь людей, которые у нас есть, чтобы они все свои знания и опыт передали молодым коллегам. Хотелось бы, чтобы наша больница считалась передовой на федеральном уровне.

 

 Фото: Дмитрий Бурлаков/СОВА

 

Теги: Медицина Самара

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