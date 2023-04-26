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В Самаре обсудили вопросы социального партнерства и поддержки молодых специалистов
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В Самаре обсудили вопросы социального партнерства и поддержки молодых специалистов

26 апреля 2023 17:32
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В Федерации профсоюзов Самарской области обсудили актуальные вопросы социального партнерства и поддержки молодых специалистов — врачей и средних медицинских работников.

В Федерации профсоюзов Самарской области обсудили актуальные вопросы социального партнерства и поддержки молодых специалистов — врачей и средних медицинских работников.

В совещании приняли участие председатель Профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации Анатолий Домников, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, заместитель министра – руководитель департамента правового и кадрового обеспечения Денис Бутолин, председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников, секретарь ЦК Профсоюза здравоохранения Ольга Жанкевич, председатель Самарской областной организации Профсоюза работников здравоохранения Татьяна Сивохина.

С приветственным словом к участникам встречи обратился руководитель ведомства Армен Бенян.

 «24 апреля на расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения России я имел честь быть свидетелем подписания отраслевого соглашения между ведомством и Профсоюзом работников здравоохранения. Уверен, оно дополнительно укрепит нашу совместную работу, — отметил министр. — Мы живем в непростые времена, когда особенно ценен каждый сотрудник, как никогда значимы уважение и забота друг о друге и, конечно, профессионализм. В постоянном взаимодействии с министерством и медицинскими организациями Профсоюз реализует важнейшую миссию, поддерживая и объединяя сотрудников отрасли. Особое наше внимание — молодым специалистам, только начинающим свой путь в профессии, созданию условий для их успешной адаптации и закрепления в системе здравоохранения».

Дмитрий Колесников вручил руководителю ведомства нагрудный знак «За содружество» за активную работу по развитию социального партнёрства и плодотворное сотрудничество с Областным союзом «Федерация профсоюзов Самарской области».

Заместитель министра Денис Бутолин представил доклад о реализуемых в регионе мерах поддержки молодых специалистов. Так, при трудоустройстве в учреждения здравоохранения Самарской области по наиболее востребованным и дефицитным медицинским специальностям выпускники вузов и колледжей получают подъемные в размере 200 и 300 тысяч рублей. Для участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» предусмотрены единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей и 500 тысяч рублей, при трудоустройстве в населенные пункты, отнесенные к удаленным и труднодоступным территориям — 1,5 млн и 750 тысяч рублей.

По поручению главы региона Дмитрия Азарова медработники в селах и малых городах получают компенсацию первоначального взноса по ипотеке на жилье, приобретенное в сельской местности, в размере 30% его стоимости — до 600 тысяч рублей. Врачи и средние медицинские работники в возрасте до 40 лет могут в течение 3 лет получать компенсацию расходов по ипотеке в размере 50% банковской процентной ставки ипотечного жилищного кредита — до 100 тысяч рублей в год.

Медицинские организации взаимодействуют с администрацией муниципальных образований по вопросу предоставления дополнительной поддержки новым сотрудникам — выделения жилья служебного найма или компенсации расходов на аренду собственности.

Руководитель Самарской областной организации Профсоюза Татьяна Сивохина отметила, что для привлечения и закрепления молодых специалистов в отрасли необходимы дополнительные социально-экономические гарантии. Этому способствует заключение соглашения между администрацией и Профсоюзом обучающихся Самарского медицинского университета.

Анатолий Домников подчеркнул важность сотрудничества с властями для решения кадровых вопросов, связанных с молодыми специалистами. Теме реализации молодежной политики также было посвящено выступление Ольги Жанкевич. Секретарь ЦК Профсоюза напомнила о преимуществах осознанного членства и активации информационной работы на всех уровнях. В этом могут помочь учрежденные ЦК Профсоюза молодежные гранты.

Руководитель постоянно действующей молодежной комиссии Самарской областной организации Профсоюза Алексей Минеев рассказал о процессе непрерывного обучения и создании кадрового резерва среди более 29 тысяч молодых специалистов, вступивших в ряды Профсоюза. Этому способствуют такие мероприятия, как форум «Стратегический резерв» и Школа молодого профсоюзного лидера.

 

Фото:  пресс-служба минздрава СО

Теги: Самара

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