В Самаре на территории  горбольницы №10 заложили Аллею ветеранов

202

На территории Самарской горбольницы №10 заложили Аллею ветеранов в честь сотрудников, которые внесли значимый вклад в развитие учреждения.



В мероприятии приняли участие заместитель министра здравоохранения Самарской области – руководитель департамента правового и кадрового обеспечения Денис Бутолин, глава Куйбышевского городского района Самары Алексей Коротков, главный врач больницы Дмитрий Лисица, председатель ассоциации ветеранов-медработников Самарской области Валентина Бровченко, ветераны, сотрудники учреждения.



«Сегодня для всех нас очень важный день. Создание аллеи — небольшой вклад в сохранение памяти о людях, которые многие годы своей жизни посвятили медицине, работе в нашем учреждении. Кого-то с нами уже нет, но память о них жива. И мы очень рады, что сегодня сюда пришли представители разных поколений. Например, семья Аполлоновых — сын, дочь, внучка и 8-месячная правнучка. Когда-то глава семейства — Николай Николаевич — был главным врачом учреждения. Сейчас у нас более 200 ветеранов здравоохранения, со всеми стараемся поддерживать связь: встречаемся, поздравляем с праздниками, юбилеями. Когда нужно, обращаемся и за консультацией как к наставникам», — рассказал главный врач больницы Дмитрий Лисица.



Специалисты высадили 15 деревьев — абрикосы и липы. Аллея расположена у здания Центра амбулаторной онкологической помощи, который открылся в этом году благодаря национальному проекту «Здравоохранение». В этом центре жители Куйбышевского района проходят уточняющую диагностику при подозрении на онкологическое заболевание.



«Самарская городская больница №10 — одно из старейших медицинских учреждений города. В этом году ей исполняется 77 лет. Ежегодно в подразделения приходят молодые врачи и медицинские сестры, и конечно, очень ценно, что они начинают свой профессиональный путь в атмосфере наставничества, сохранения памяти о людях, чей труд определил облик учреждения и его место в системе здравоохранения», — отметил заместитель министра Денис Бутолин.

Фото: минздрав СО