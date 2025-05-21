В Самаре готовится к открытию отделение поликлиники №14 после капремонта

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В рамках модернизации первичного звена здравоохранения завершен капитальный ремонт отделения Самарской клинико-диагностической поликлиники №14 на 3-й Просеке, 157. В новом подразделении будет размещено 8 терапевтических участков, дневной стационар на 40 мест для взрослых и детей, клинико-диагностическая лаборатория, отделение физиотерапии. Первых пациентов планируют принять уже летом 2025 года.

Выполнен ряд ремонтных работ: капитальный ремонт кровли и карнизных свесов, капитальный ремонт фасада здания, ремонт четырех входных групп, капитальный ремонт внутри здания.

«На данный момент в здании ведутся клининговые мероприятия, распределение навигации, оснащение кабинетов, установка оборудования. Также начались масштабные работы по благоустройству прилегающей территории, их завершение планируется до конца лета», - отметил врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Егор Ефимов.

В современных условиях медицинскую помощь будут получать около 15 тысяч жителей микрорайона на 5-й Просеке, который условно ограничен берегом Волги, улицами Советской Армии, Солнечной и 6-й Просекой. Плановая мощность отделения по взрослому населению - 400 посещений смену, по детскому – 100 посещений.

В связи с решением Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева это первый шаг для повышения доступности взрослому и детскому населению первичной медико-санитарной помощи для жителей микрорайона 5-я Просека. До конца 2025 года запланировано строительство рядом с имеющимся зданием диагностического отделения с использованием быстровозводимых модульных конструкций площадью 700 кв.м. В нём будет размещено оборудование: УЗИ, рентген, КТ, эндоскопия, маммограф, флюорограф. Общая площадь новой поликлиники составит 3310 квадратных метров с учетом планируемого пристроя.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Фото – Министерство здравоохранения Самарской области