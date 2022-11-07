В Самаре более 3500 пациентов поликлиники №15 проверили здоровье в рамках углубленной диспансеризации

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В Самарской области продолжается проведение профилактических осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной — для пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Врачи напоминают, своевременная вакцинация поможет избежать тяжёлых осложнений опасной инфекции.



Среди тех, кто активно проходbт диспансеризацию, - пациенты Самарской городской клинической поликлиники №15. В настоящее время более 3500 пациентов поликлиники после перенесенного COVID-19 проверили здоровье в рамках углубленной диспансеризации.



«По итогам диспансеризации пациенты, у которых выявили заболевания ставятся на диспансерный учет и находятся под наблюдением специалистов поликлиники, - отметала главный врач Самарской городской клинической поликлиники №15 Анна Дзюбайло. – Для повышения доступности профилактических мероприятий поликлиника работает в выходные дни – в субботу мы принимаем пациентов с 8 утра до 16 часов. Также мы организуем дни семейной диспансеризации. Особое внимание уделяем жителям, которые переболели коронавирусом. Важно, чтобы наши пациенты знали о постковидном синдроме, осложнениях, которые могут развиться после перенесенного заболевания. Это связано прежде всего с поражением сердечно-сосудистой системы. Поэтому мы приглашаем пациентов пройти определенный спектр исследований в рамках углубленной диспансеризации, который поможет выявить риски опасных состояний, чтобы своевременно назначить лечение».



Углубленная программа проводится через 60 дней после выздоровления и помогает выявить постковидный синдром.



«Постковидный синдром может вызвать множество осложнений вплоть до инфаркта, - рассказала врач-кардиолог поликлиники № 15 Лариса Поляева. – После перенесенного COVID-19 часто развивается миокардит - это кардиологическое заболевание, связанное с воспалением сердечной мышцы. Также отмечаем у пациентов обострения ишемической болезни сердца, острый коронарный синдром. Поэтому всех своих пациентов мы убеждаем: такие состояния лучше предупредить, чем потом лечить. Именно вакцинация и вовремя сделанная ревакцинация от COVID-19 позволит уберечь от осложнений инфекции».



Для поддержания защиты от новой коронавирусной инфекции в период пандемии необходимо вакцинироваться каждые 6 месяцев. Лица старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания) находятся в группе риска и наиболее уязвимы перед COVID-19 и осложнениями этой инфекции.

Фото: минздрав СО