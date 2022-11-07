Я нашел ошибку
Главные новости:
Врачи напоминают, своевременная вакцинация поможет избежать тяжёлых осложнений опасной инфекции.
В Самаре более 3500 пациентов поликлиники №15 проверили здоровье в рамках углубленной диспансеризации
Соревнования прошли в крытом скейт-парке «РампСтрой». В них приняли участие свыше 50 спортсменов из разных регионов страны.
На чемпионате России по ВМХ-фристайлу представительницы 63 региона завоевали две медали
148 тысяч россиян и 30 губернаторов поддержали финалистов Международной Премии #МЫВМЕСТЕ на Народном голосовании.
Завершился этап Народного голосования Премии #МЫВМЕСТЕ-2022
Всего в Самарской области обучение прошли 16 педагогов из СНИУ, СГЭУ, СамГТУ и Самарского юридического института ФСИН.
Самарские преподаватели получили удостоверения о повышении квалификации по итогам обучения в Летней цифровой школе «Sber U Digital Summer»
Музыка для будущей песни написана самим Владимиром Громовым.
К 80-летию самарского троллейбуса журналист и энергетик Владимир Громов записывает песню 
В прошлом году банк обработал 37,9 млрд транзакций — это абсолютный рекорд.
Сбер снова вошёл в тройку крупнейших эквайеров мира
Общая длина участка работ составит 2,4 км.
В Волжском районе расчистят русло реки Чапаевка в селе Сухая Вязовка
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров поблагодарили военнослужащих СВО – участников Парада Памяти в Самаре.
Связь времен и поколений: в Самаре прошел традиционный Парад Памяти
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 62.1
0.48
EUR 60.61
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Онлайн-кинопоказ к юбилею уроженца Самары Эльдара Рязанова проведет Музей Победы
Дмитрий Азаров: «Фестиваль «Душа баяна» объединяет людей со всей страны и является символом нашего братства, нашего единства, великой российской культуры»
Ночь искусств в Самарском художественном музее приглашает гостей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре более 3500 пациентов поликлиники №15 проверили здоровье в рамках углубленной диспансеризации

7 ноября 2022 16:31
80
Врачи напоминают, своевременная вакцинация поможет избежать тяжёлых осложнений опасной инфекции.

В Самарской области продолжается проведение профилактических осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной — для пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Врачи напоминают, своевременная вакцинация поможет избежать тяжёлых осложнений опасной инфекции.

Среди тех, кто активно проходbт диспансеризацию, - пациенты Самарской городской клинической поликлиники №15. В настоящее время более 3500 пациентов поликлиники после перенесенного COVID-19 проверили здоровье в рамках углубленной диспансеризации.

«По итогам диспансеризации пациенты, у которых выявили заболевания ставятся на диспансерный учет и находятся под наблюдением специалистов поликлиники, - отметала главный врач Самарской городской клинической поликлиники №15 Анна Дзюбайло. – Для повышения доступности профилактических мероприятий поликлиника работает в выходные дни – в субботу мы принимаем пациентов с 8 утра до 16 часов. Также мы организуем дни семейной диспансеризации. Особое внимание уделяем жителям, которые переболели коронавирусом. Важно, чтобы наши пациенты знали о постковидном синдроме, осложнениях, которые могут развиться после перенесенного заболевания. Это связано прежде всего с поражением сердечно-сосудистой системы. Поэтому мы приглашаем пациентов пройти определенный спектр исследований в рамках углубленной диспансеризации, который поможет выявить риски опасных состояний, чтобы своевременно назначить лечение».

Углубленная программа проводится через 60 дней после выздоровления и помогает выявить постковидный синдром.

«Постковидный синдром может вызвать множество осложнений вплоть до инфаркта, - рассказала врач-кардиолог поликлиники № 15 Лариса Поляева. – После перенесенного COVID-19 часто развивается миокардит - это кардиологическое заболевание, связанное с воспалением сердечной мышцы. Также отмечаем у пациентов обострения ишемической болезни сердца, острый коронарный синдром. Поэтому всех своих пациентов мы убеждаем: такие состояния лучше предупредить, чем потом лечить. Именно вакцинация и вовремя сделанная ревакцинация от COVID-19 позволит уберечь от осложнений инфекции».

Для поддержания защиты от новой коронавирусной инфекции в период пандемии необходимо вакцинироваться каждые 6 месяцев. Лица старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания) находятся в группе риска и наиболее уязвимы перед COVID-19 и осложнениями этой инфекции.

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Врачи напоминают, своевременная вакцинация поможет избежать тяжёлых осложнений опасной инфекции.
7 ноября 2022  16:31
В Самаре более 3500 пациентов поликлиники №15 проверили здоровье в рамках углубленной диспансеризации
80
Стаж работы Галины Черногаевой в системе здравоохранения составляет более 25 лет, на руководящих должностях она трудится более 12 лет.
7 ноября 2022  14:19
Руководителем управления организации скорой и специализированной медпомощи министерства назначена Галина Черногаева
153
Простой контроль артериального давления позволит избежать развития серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы и их осложнений.
3 ноября 2022  16:47
Врачи о мерах профилактики, которые помогут предотвратить повышение артериального давления
780
В первую очередь тех, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом. 
3 ноября 2022  16:12
Жителей региона приглашают пройти вакцинацию от гриппа
736
В областной онкодиспансер поступил инновационный аппарат для ультразвуковых исследований
3 ноября 2022  13:57
В областной онкодиспансер поступил инновационный аппарат для ультразвуковых исследований
606
Медработники Самарского региона активно выписывают электронные рецепты
3 ноября 2022  12:54
Медработники Самарского региона активно выписывают электронные рецепты
702
Продолжается Всемирная неделя снижения потребления поваренной соли – с 31 октября по 6 ноября
3 ноября 2022  11:06
Продолжается Всемирная неделя снижения потребления поваренной соли – с 31 октября по 6 ноября
710
Донорами стали 90 человек, большинство из которых уже является регулярными кадровыми донорами Самарской областной станции переливания крови.
2 ноября 2022  22:22
Для сотрудников Самарского онкодиспансера прошел день донора
788
Основная задача таких центров - диагностика и раннее выявление онкозаболеваний.
2 ноября 2022  17:56
Почти 1800 пациентов получили помощь в центре амбулаторной онкологической помощи больницы № 7 Самары
769
Основная задача  центра – выявление факторов развития жизнеугрожающих сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях.
2 ноября 2022  15:18
Более 7 тысяч консультаций провели специалисты центра управления рисками кардиодиспансера
743
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
1196
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
13015
Весь список
В центре внимания
В Самаре проходит Парад Памяти
7 ноября 2022  13:32
В Самаре проходит Парад Памяти
263
В Самаре открыли мемориальную доску командующему военным Парадом 7 ноября 1941 года в Куйбышеве генералу Пуркаеву
7 ноября 2022  13:05
В Самаре открыли мемориальную доску командующему военным Парадом 7 ноября 1941 года в Куйбышеве генералу Пуркаеву
213
В Самарской области по нацпроекту обновили более 16 км региональной дороги «Самара – Оренбург» – Алексеевка
7 ноября 2022  12:38
В Самарской области по нацпроекту обновили более 16 км региональной дороги «Самара – Оренбург» – Алексеевка
200
Дмитрий Азаров вручил награды победителям Всероссийского фестиваля «Душа баяна».
4 ноября 2022  19:44
Дмитрий Азаров: «Фестиваль «Душа баяна» объединяет людей со всей страны и является символом нашего братства, нашего единства, великой российской культуры»
5498
Глава региона наградил тех, кто своим добросовестным трудом приносит пользу обществу, вносит свой вклад в развитие и обустройство родной самарской земли.
4 ноября 2022  15:36
«Горжусь тем, что вместе с вами имею возможность обустраивать родную землю» -  Дмитрий Азаров вручил награды заслуженным жителям региона
1761
Весь список