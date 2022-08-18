В регионе за сутки подтверждено 592 новых случая COVID-19

18 августа в регионе подтверждено за сутки 592 новых случая COVID-19:
- 258 в г. Самара
- 174 в г. Тольятти
- 19 в Волжском районе
- 18 в г. Сызрань
- 14 в Ставропольском районе
- 14 в г. Новокуйбышевск
- 13 в г. Отрадный
- 12 в Кинель-Черкасском районе
- 11 в Безенчукском районе
- 8 в Нефтегорском районе
- 6 в Большеглушицком районе
- 5 в Похвистневском районе
- 5 в г. Похвистнево
- 4 в Богатовском районе
- 4 в Борском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 4 в Сергиевском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Шигонском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Пестравском районе
Госпитализированы 63 человека.
Фото: pxhere