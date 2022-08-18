В регионе за сутки подтверждено 592 новых случая COVID-19

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18 августа в регионе подтверждено за сутки 592 новых случая COVID-19:

- 258 в г. Самара

- 174 в г. Тольятти

- 19 в Волжском районе

- 18 в г. Сызрань

- 14 в Ставропольском районе

- 14 в г. Новокуйбышевск

- 13 в г. Отрадный

- 12 в Кинель-Черкасском районе

- 11 в Безенчукском районе

- 8 в Нефтегорском районе

- 6 в Большеглушицком районе

- 5 в Похвистневском районе

- 5 в г. Похвистнево

- 4 в Богатовском районе

- 4 в Борском районе

- 4 в г. Жигулевск

- 4 в Сергиевском районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Шигонском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Пестравском районе

Госпитализированы 63 человека.

Фото: pxhere