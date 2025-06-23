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В регионе выстроена система борьбы с наркоманией

23 июня 2025 19:29
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Система наркологической помощи создана в Самарской области более 30 лет назад.

Система наркологической помощи создана в Самарской области более 30 лет назад.

"Медицинская служба сегодня представлена диспансерами, расположенными в Самаре, Тольятти и Сызрани, а также 30 наркологическими кабинетами в районных больницах, - рассказал руководитель управления социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко. - Мы оказываем три вида помощи – амбулаторная помощь, дневной и круглосуточный стационары и медицинская реабилитация. Мы одни из тех субъектов, которые имеют хорошую базу медицинской реабилитации, и взаимодействие с социальной службой".

Также реализуется комплексная программа профилактики. Она начинается со школ - проведение тестирования, беседы врачей с родителями и молодежью, для взрослых - продолжается в рамках диспансеризации. Пациенты заполняют анкеты, с помощью которых можно выявить группы риска употребляющих алкоголь и наркотики. Это помогает своевременно провести дальнейшую диагностику и начать эффективное лечение.

Получить наркологическую помощь, консультацию врача-психиатра-нарколога и медицинского психолога можно в подразделениях Самарского областного клинического наркологического диспансера:

Диспансерно-поликлиническое отделение для обслуживания детско-подросткового населения (Самара, ул. Полевая, 80)
Отделение медицинской реабилитации (Самара, Южное шоссе, 18)
Наркологическое отделение г.о. Новокуйбышевска (ул. Клары Цеткин, 24)
Наркологическое отделение г.о. Чапаевска (ул. Медицинская, 3).
Наркологическая помощь несовершеннолетним также оказывается в:
Тольяттинском наркологическом диспансере (ул.Победы, д.28)
Сызранском наркологическом диспансере (ул. Вольская, д. 1Б)
работает 31 кабинет участкового врача-психиатра-нарколога: в 3 городах (Октябрьск, Жигулёвск, Отрадный) и 28 районах.

 

Фото:   freepik.com

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Здравоохранение
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