В регионе подтвержден 101 новый случай коронавирусной инфекции

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23 июня в регионе подтвержден 101 случай новой коронавирусной инфекции:

- 40 в г. Самара

- 19 в г. Тольятти

- 3 в Красноярском районе

- 3 в Сергиевском районе

- 3 в г. Новокуйбышевск

- 3 в г. Жигулевск

- 3 в г. Сызрань

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в г. Отрадный

- 2 в г. Кинель

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в г. Чапаевск

90 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 11 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 66355 случаев коронавируса.



Скончались 2203 человека (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 68, 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчина 68 лет, женщины 77, 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 71 года, страдавший заболеваниями органов дыхания;

женщины 82, 88 лет, мужчина 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 40, 88 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

​​​​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 68,99, по стране - 89,65.

Коэффициент летальности в области - 3,32, в стране - 2,44.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7238, нарастающим итогом 2759271.