В регионе подтвержден 101 новый случай коронавирусной инфекции

23 июня в регионе подтвержден 101 случай новой коронавирусной инфекции:
- 40 в г. Самара
- 19 в г. Тольятти
- 3 в Красноярском районе
- 3 в Сергиевском районе
- 3 в г. Новокуйбышевск
- 3 в г. Жигулевск
- 3 в г. Сызрань
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в г. Отрадный
- 2 в г. Кинель
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в г. Чапаевск
90 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 11 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 66355 случаев коронавируса.
Скончались 2203 человека (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 68, 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчина 68 лет, женщины 77, 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 71 года, страдавший заболеваниями органов дыхания;
женщины 82, 88 лет, мужчина 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 40, 88 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 68,99, по стране - 89,65.
Коэффициент летальности в области - 3,32, в стране - 2,44.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7238, нарастающим итогом 2759271.