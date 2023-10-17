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В радиохирургическом центре Самары проводятся операции на головном мозге с использованием «Гамма-ножа»

17 октября 2023 19:56
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В центре работают врачи-нейрохирурги, врачи-радиологи, медицинский физик. Специалисты прошли обучение в НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко (Москва).

В радиохирургическом центре, созданном на базе Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина, проводятся операции на головном мозге с использованием системы «Гамма-нож».

В центре работают врачи-нейрохирурги, врачи-радиологи, медицинский физик. Специалисты прошли обучение в НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко (Москва).

Работу центра оценил главный внештатный нейрохирург Минздрава России, академик РАН Владимир Крылов в рамках рабочего визита в областную больницу. Как отметил эксперт, система «Гамма-ножа» применяется в 8 регионах страны, в том числе теперь и в Самаре.

«Гамма-нож позволяет достичь участков, к которым трудно подойти открытым хирургическим путем - основание черепа или глубинные структуры головного мозга. Этот метод также используется при наличии множественных очагов, когда прямая операция будет слишком травматичной. Все очаги обнаруживаются с помощью МРТ, определяется их локализация и размер, а затем проводится лечение», - пояснил Владимир Крылов.

Современная система применяется для лечения нейрохирургических и онкологических заболеваний головного мозга, в том числе злокачественных и доброкачественных опухолей головного мозга, метастаз и др. Как отметил врач-нейрохирург областной больницы Олег Камадей, гамма-нож является частью комбинированной терапии опухолей головного мозга. Основная задача радиотерапевтических установок – максимально обезопасить пациентов, минимизировать повреждения здоровых тканей.

«Особенность операции заключается в том, что идёт воздействие на опухоль без разреза и выполнения трепанации. Гамма-пучок воздействует на опухолевые клетки, что позволяет контролировать дальнейший рост опухоли», - рассказал врач-нейрохирург Владимир Сапожников.

Ранее такую помощь жители области при наличии показаний получали в федеральных медицинских центрах. Для проведения специализированного дорогостоящего лечения в Центре радиохирургии в Самаре выделены средства из областного бюджета - предусмотрено 40 квот для жителей региона. Для лечения существуют четко определенные показания, медицинская помощь оказывается после заключения врачебных комиссий Самарского областного клинического онкологического диспансера или Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина.

В Самарской области работа по укреплению системы здравоохранения, улучшению условий оказания медицинской помощи, повышению доступности высокотехнологичных видов медицинской помощи ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

 

Фото:   пресс-служба министерства здравоохранения СО

Теги: Медицина Самара

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