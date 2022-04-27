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В преддверии профессионального праздника жители Самарского региона благодарят работников «скорой»

27 апреля 2022 12:54
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В преддверии профессионального праздника жители Самарского региона благодарят работников «скорой»

На Самарской областной станции скорой медицинской помощи трудятся более 250 врачей и средних медицинских работников. Круглосуточно специалисты экстренной службы борются за здоровье и жизни жителей губернии.

В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе, развитию службы скорой медицинской помощи. 

Наши подстанции находятся в Безенчуке, Чапаевске, Красноармейском районе и Новокуйбышевске, — пояснил исполняющий обязанности главного врача областной станции скорой медицинской помощи Раймонд Чернуха.Вызовы со всех территорий, которые мы обслуживаем, поступают в единый диспетчерский центр, обрабатываются и передаются на планшет бригаде, где бы она ни находилась». 

В преддверии Дня работника скорой медицинской помощи жительница поселка Маяк Виктория Кузнецова встретилась с фельдшерами Новокуйбышевской городской подстанции областной станции скорой помощи, которые полгода назад буквально спасли ей жизнь. 

17 сентября около трех часов утра я ощутила жжение в груди, ломоту в руках. Боль была невыносимой. Мы находились дома вместе с моей сестрой, и я попросила вызвать скорую помощь, — рассказала Виктория. — Бригада приехала очень быстро. Оказали необходимую помощь, а затем госпитализировали в стационар. Как выяснилось, это был инфаркт. Меня, можно сказать, вытащили с того света. Я очень благодарна Наталье Сергеевне и Ирине Михайловне за профессионально оказанную помощь. Они делают свою работу на пять с плюсом».

Клиническая картина была налицо, — рассказала старший фельдшер Новокуйбышевской подстанции Наталья Федюнина.Электрокардиография показала признаки инфаркта миокарда. Мы купировали острое состояние: выполнили тромболитическую терапию, обезболивание и доставили пациентку в областной кардиодиспансер, где ей оказали оперативное специализированное лечение. В пути мы общались с Викторией. В такие минуты многие пациенты делятся с нами многим, открывают душу свою и сердце. Это верный признак, что тебе доверяют».

Профессионал своего дела в любой ситуации проявляет лучшие человеческие качества — отзывчивость, сострадание, — пояснил Раймонд Самвелович. — Когда человек вызывает скорую помощь, это значит, он столкнулся с чем-то экстраординарным. Ему нужна не только медицинская помощь, но и психологическая поддержка».

Наталья Федюнина пришла в профессию более 15 лет назад, на протяжении 2 лет работает старшим фельдшером Новокуйбышевской подстанции.

Работа фельдшера скорой помощи — это большая школа жизни. С годами привыкаешь к стрессовым ситуациям, становишься более собранным. Эмоции не берутся в счёт, остается только профессионализм и желание совершенствоваться, продолжать обучение, изучать новую литературу. Спасение жизни — наша работа. Когда человеку становится лучше, получаешь колоссальное удовлетворение», — поделилась Наталья Сергеевна. 

В преддверии профессионального праздника сотрудников экстренной медицинской службы в социальных сетях проводится акция #спасибоскорая_63.

Каждый житель региона может сказать «Спасибо» работникам «скорой» за их нелегкий, круглосуточный труд по спасению жизней и оказанию оперативной медицинской помощи.

Слова благодарности можно разместить в комментариях под постом - https://vk.com/minzdrav_63?w=wall-158724912_14378, а также на своей страничке в соцсетях с историей о людях, которые помогли вам, оказали своевременную помощь вашим близким, спасли жизнь, не забыв хэштэг #спасибоскорая_63.

 

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