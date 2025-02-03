В посёлке Заливной возвели новый ФАП

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В посёлке Заливной Богатовского района по поручению главы региона Вячеслава Федорищева возведён фельдшерско-акушерский пункт.



Получают первичную медико - санитарную помощь, проходят медицинские осмотры, должны диспансеризацию и вакцинацию в нём порядка 340 человек. Прием пациентов в модульном здании ведет опытный фельдшер.



"Удовлетворенность населения медицинской помощью — это основные приоритеты нашей работы. В новом ФАПе медпомощь оказывается в полном объёме. Там есть кабинеты фельдшера, процедурный, для осмотра женского населения, а также кабинет для выездной мобильной бригады. Рабочее место медработника оснащено компьютером. Кроме того, в медицинском пункте обеспечен доступ к интернету, что позволяет вести медицинскую документацию в государственной единой медицинской информационно-аналитической системе», - рассказывает главный врач Богатовской ЦРБ Юлия Полушкина.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Благодаря мероприятиям регионального проекта в Богатовском районе завершается капитальный ремонт поликлиники центральной больницы, а также ФАПа посёлка Центральный.

Фото: минздрав СО