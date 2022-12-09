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В ноябре этого года в Самарский онкодиспансер были поставлены новые аппараты УЗИ

9 декабря 2022 14:22
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Менее чем за месяц работы на них уже проведено более 3500 исследований для 680 пациентов.

В отделении ультразвуковой диагностики Самарского областного клинического онкологического диспансера ежегодно проходят обследование более 45 тысяч пациентов и проводится более 350 тысяч исследований. Качественную диагностику помогает проводить новое оборудование поставленное в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В ноябре этого года в отделение были поставлены новые аппараты УЗИ. Менее чем за месяц работы на них уже проведено более 3500 исследований для 680 пациентов.

 «Новые аппараты УЗИ экспертного класса расширили возможности врачей отделения ультразвуковой диагностики Самарского областного клинического онкологического диспансера в оказании пациентам высокотехнологичных услуг. Полученное оборудование помогает получить быстрые и достоверные результаты обследований, а также облегчает работу врачей, благодаря простоте в использовании аппарата, высокому качеству получаемого изображения, отличной выносливости оборудования даже при большой нагрузке», - рассказала заведующая отделением Ольга Аблекова.

Современные инновационные УЗИ-аппараты, полученные по национальному проекту «Здравоохранение», являются эталонными в плане качественной визуализации в сфере женского здоровья. Они позволяют проводить широкий спектр исследований, от стандартного сканирования до детального комплексного обследования. Изображение исследуемых тканей организма отображается на мониторе аппарата с точностью до мельчайших структур, что дает возможность специалисту правильно и быстро установить диагноз. Также УЗИ – аппараты имеют режим эластографии, который позволяет оценить состояние тканей, определить гинекологические патологии, новообразования молочной железы, и провести диагностику опухолей, получая исключительно достоверный результат. Эластография — качественное исследование, позволяющее провести сравнение эластичности новообразований с эластичностью окружающих тканей. Методика применяется для исследования образований мягких тканей, узлов щитовидной железы, образований молочных желез, яичников, матки, предстательной железы.

Борьба с онкологическими заболеваниями – приоритетное направление национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В целях реализации нацпроекта в регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, профилактике, раннему выявлению, лечению онкологических заболеваний, а также совершенствованию материально-технической базы медицинских учреждений. С целью проведения высокоточных исследований и ранней диагностики в рамках нацпроекта с 2019 года в диспансер поставлено более 150 единиц современной медицинской техники.

 

Фото:   минздрав СО

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