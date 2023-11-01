В новых кабинетах медико-психологического консультирования региона помощь получили около 2200 пациентов

Главный внештатный медицинский психолог министерства здравоохранения Самарской области, профессор кафедры общей и клинической психологии СамГМУ Ольга Ковшова:
"Депрессия и психосоциальный стресс могут быть независимыми факторами риска развития ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии. Они занимают 3-е место по значимости среди известных факторов риска хронических неинфекционных заболеваний.
В Самарской области развивается служба по медико-психологическому консультированию населения. При поликлиниках в Самаре, Тольятти, Сызрани и 5 муниципальных районах летом дополнительно открыли 10 кабинетов медико-психологического консультирования. Прием пациентов в таких кабинетах ведут специалисты с высшим профессиональным образованием по специальности «Клиническая психология» или с высшим профессиональным (психологическим) образованием и профессиональной переподготовкой по специальности «Клиническая психология».
За период работы около 2200 пациентов посетили такие кабинеты.
Психологическое консультирование могут пройти
- члены семей участников СВО
- пациенты с хроническими заболеваниями
- амбулаторные пациенты, которые проходят медицинскую реабилитацию по разным профилям.
На приём к медицинскому психологу в поликлиники можно записаться самостоятельно, а также пройти консультацию по направлению от участкового врача или узкого специалиста.
Медицинские психологи ведут работу с населением по вопросам заботы о ментальном здоровье, консультируют и направляют пациентов на ведение здорового образа жизни. А также обозначает важность таких составляющих психического здоровья как:
- регулярная физическая нагрузка
- сбалансированное питание
- здоровый сон
- рациональный и адекватный режим труда и отдыха
- повышение стрессоустойчивости
- увлечения и хобби, доставляющие радость и удовольствие" .
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