В Москве провели первые операции по реконструкции черепа с помощью индивидуальных эндопротезов, изготовленных в СамГМУ

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Жизнеспасающие операции были проведены в Центре нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко.



Чаще всего вмешательства, требующие декомпрессивную трепанацию черепа, необходимы пациентам в случаях тяжелых инсультов и черепно-мозговых травм, а также онкологических заболеваний мозга.



После стабилизации состояния пациента необходимо закрыть обширный дефект черепа. Наиболее оптимальных результатов удается добиться при использовании имплантов, специально спроектированных для восстановления изначальной анатомии.



Для производства индивидуальных эндопротезов пациентам заранее провели КТ по особому протоколу, после чего были созданы цифровые модели. По ним в НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ изготовили персонифицированные титановые импланты.



Операции прошли по плану, пациенты выписаны на пятые сутки после операции.



«Мы продолжаем работу над расширением возможностей и доступностью индивидуального эндопротезирования в России в соответствии с персонифицированным подходом в медицине, — отметил директор НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ, д.м.н. Андрей Николаенко. — Опыт взаимодействия с нашими московскими коллегами оцениваем положительно. От момента отправки нам 3D-модели до изготовления самого имплантата прошло всего 2 недели, а еще спустя 2 дня врачи успешно выполнили операцию. Используемые нами разработки и современные материалы позволяют не только проводить высокотехнологичные операции, спасая людей и возвращая их к нормальной жизни, но и значительно облегчают работу нейрохирургов, позволяя им сосредоточиться на самой операции и пациенте».



Сейчас в СамГМУ идет работа над созданием новых индивидуальных имплантов для пациентов Центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко, сообщает пресс-служба СамГМУ.

Фото: пресс-служба СамГМУ