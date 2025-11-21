В Клиниках СамГМУ впервые в регионе применили новую технологию для сокращения сроков лечения пациентки с укорочением ноги

85

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) впервые в регионе применили новую технологию для сокращения срока лечения пациентке с укорочением ноги в аппарате внешней фиксации благодаря переходу на внутреннюю фиксацию. Врачи установили титановый штифт внутрь кости голени 17-летней девочке с экзостозной болезнью. Новая методика позволит ей намного быстрее вернуться к обычной жизни.

При экзостозной болезни на костях в области ростковых зон в большом количестве образуются костные шишки. В результате сила роста идет не вдоль кости, а вдоль и поперек. Из-за этого пациенты с такой болезнью, как правило, невысокого роста и у них развиваются различные деформации.

«Это генетическое заболевание, у которого бывают единичные формы, когда наросты встречаются в какой-то одной зоне, а бывают множественные, генерализованные формы, – рассказал врач-травматолог-ортопед детского травматолого-ортопедического отделения Клиник СамГМУ Никита Лихолатов. - У девочки генерализованная форма и костные наросты у нее по всему скелету. Мы уже неоднократно оперировали ее по поводу этих образований, потому что они где-то доставляют дискомфорт, а где-то формируют деформации».

На фоне болезни у девушки сформировалось укорочение голени на 3 см.

«Чтобы удлинить голень, ранее мы установили девочке аппарат Илизарова, — пояснил заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением Клиник СамГМУ Андрей Шмельков. — Это очень хорошая методика, но у нее есть единственный минус — дискомфорт для пациента. С аппаратом нужно находиться долгое время — чтобы удлинить конечность на 3 см, требуется 30 дней. В это время в кости формируется регенерат, который должен набрать силу, чтобы можно было наступать на ногу. Он может формироваться от 1 до 2 месяцев, то есть, пациент находится в аппарате в среднем 2,5-3 месяца. Все это время за аппаратом нужно ухаживать, нельзя полноценно наступать на ногу, какое-то время приходится использовать костыли».

Чтобы сократить время, которое пациент проведет в аппарате Илизарова, врачи применили новую методику. Когда регенерат уже вырос, но еще не окреп, и удлинение ноги было завершено, пациентке сняли аппарат Илизарова и одновременно установили внутрь кости штифт, который фиксирует регенерат в нужном положении.

«Когда мы исправили укорочение конечности в аппарате внешней фиксации, перед нами встал вопрос, каким образом мы можем сократить время нахождения в аппарате, чтобы сделать лечение более комфортным, – говорит Никита Лихолатов. – Поэтому мы решили ввести в нашу практику новое оперативное вмешательство. Если мы просто снимем аппарат, только что сформированная костная ткань не выдержит нагрузки. Установка штифта позволит ходить с полной нагрузкой на ногу без костылей уже в ближайшее время».

Таким образом, благодаря новой методике реабилитация пройдет намного быстрее без дискомфорта для пациента.

«Первым делом хочу нормально погулять и поспать без аппарата, а потом заняться плаванием, чтобы заодно полностью восстановиться. Спасибо большое врачам, что я наконец-то буду здоровой», – говорит пациентка.

Фото СамГМУ