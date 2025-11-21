Я нашел ошибку
Главные новости:
В аэропорту Самары возобновили прием и выпуск самолетов
В аэропорту Самары возобновили прием и выпуск самолетов
55% самарцев считают допустимым искать новую работу, не предупреждая работодателя
55% самарцев считают допустимым искать новую работу, не предупреждая работодателя
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе применили новую технологию для сокращения сроков лечения пациентки с укорочением ноги
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе применили новую технологию для сокращения сроков лечения пациентки с укорочением ноги
Иранский президент заявил о необходимости перенести столицу из Тегерана
Иранский президент заявил о необходимости перенести столицу из Тегерана
АвтоВАЗ ожидает падения продаж Lada в России на 23,74%
АвтоВАЗ ожидает падения продаж Lada в России на 23,74%
Полицейскими разыскивается жительница города Сызрань
Полицейскими разыскивается жительница города Сызрань
Конкурс "Мисс Вселенная" 2025 года выиграла мексиканка
Конкурс "Мисс Вселенная" 2025 года выиграла мексиканка
Более 100 заявок поступило на участие в конкурсе грантов для креативного бизнеса в Самарской области
Более 100 заявок поступило на участие в конкурсе грантов для креативного бизнеса в Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.73
-0.21
EUR 92.6
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Клиниках СамГМУ впервые в регионе применили новую технологию для сокращения сроков лечения пациентки с укорочением ноги

21 ноября 2025 10:19
85
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе применили новую технологию для сокращения сроков лечения пациентки с укорочением ноги

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) впервые в регионе применили новую технологию для сокращения срока лечения пациентке с укорочением ноги в аппарате внешней фиксации благодаря переходу на внутреннюю фиксацию. Врачи установили титановый штифт внутрь кости голени 17-летней девочке с экзостозной болезнью. Новая методика позволит ей намного быстрее вернуться к обычной жизни.

При экзостозной болезни на костях в области ростковых зон в большом количестве образуются костные шишки. В результате сила роста идет не вдоль кости, а вдоль и поперек. Из-за этого пациенты с такой болезнью, как правило, невысокого роста и у них развиваются различные деформации.

«Это генетическое заболевание, у которого бывают единичные формы, когда наросты встречаются в какой-то одной зоне, а бывают множественные, генерализованные формы, – рассказал врач-травматолог-ортопед детского травматолого-ортопедического отделения Клиник СамГМУ Никита Лихолатов. - У девочки генерализованная форма и костные наросты у нее по всему скелету. Мы уже неоднократно оперировали ее по поводу этих образований, потому что они где-то доставляют дискомфорт, а где-то формируют деформации».

На фоне болезни у девушки сформировалось укорочение голени на 3 см.

«Чтобы удлинить голень, ранее мы установили девочке аппарат Илизарова, — пояснил заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением  Клиник СамГМУ Андрей Шмельков. — Это очень хорошая методика, но у нее есть единственный минус — дискомфорт для пациента. С аппаратом нужно находиться долгое время — чтобы удлинить конечность на 3 см, требуется 30 дней. В это время в кости формируется регенерат, который должен набрать силу, чтобы можно было наступать на ногу. Он может формироваться от 1 до 2 месяцев, то есть, пациент находится в аппарате в среднем 2,5-3 месяца. Все это время за аппаратом нужно ухаживать, нельзя полноценно наступать на ногу, какое-то время приходится использовать костыли»

Чтобы сократить время, которое пациент проведет в аппарате Илизарова, врачи применили новую методику. Когда регенерат уже вырос, но еще не окреп, и удлинение ноги было завершено, пациентке сняли аппарат Илизарова и одновременно установили внутрь кости штифт, который фиксирует регенерат в нужном положении.

«Когда мы исправили укорочение конечности в аппарате внешней фиксации, перед нами встал вопрос, каким образом мы можем сократить время нахождения в аппарате, чтобы сделать лечение более комфортным, – говорит Никита Лихолатов. – Поэтому мы решили ввести в нашу практику новое оперативное вмешательство. Если мы просто снимем аппарат, только что сформированная костная ткань не выдержит нагрузки. Установка штифта позволит ходить с полной нагрузкой на ногу без костылей уже в ближайшее время».

Таким образом, благодаря новой методике реабилитация пройдет намного быстрее без дискомфорта для пациента.

«Первым делом хочу нормально погулять и поспать без аппарата, а потом заняться плаванием, чтобы заодно полностью восстановиться. Спасибо большое врачам, что я наконец-то буду здоровой», – говорит пациентка.

Фото СамГМУ

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе применили новую технологию для сокращения сроков лечения пациентки с укорочением ноги
21 ноября 2025  10:19
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе применили новую технологию для сокращения сроков лечения пациентки с укорочением ноги
85
Самым эффективным способом исключить или замедлить развитие болезни является отказ от курения.
20 ноября 2025  21:51
Самарский врач-пульмонолог: "Курение — главный фактор риска хронической обструктивной болезни легких"
498
Это позволит создать комфортные условия для оказания медицинской помощи порядка 1500 жителям района.
20 ноября 2025  14:54
В Шигонском районе возводят 5 фельдшерско-акушерских пунктов
492
Названы причины появления кругов и мешков под глазами
20 ноября 2025  11:50
Названы причины появления кругов и мешков под глазами
394
Новая программа СамГМУ оценит психологическое здоровье пациентов по 91 параметру
20 ноября 2025  09:38
Новая программа СамГМУ оценит психологическое здоровье пациентов по 91 параметру
568
Хотя они и могут помочь снизить тревожность за счет эффекта глубокого давления, напоминающего объятия, их применение подходит не всем.
19 ноября 2025  21:47
Врач предупредила о рисках использования утяжеленных одеял, популярных в качестве средства для улучшения сна
1616
А также главные достижения вуза за текущий год.
19 ноября 2025  17:18
 СамГМУ представил Совету по грантам программы «Приоритет 2030» итоги трансформации за 2025 год
1229
Принимайте антибиотики только по назначению врача. Ни в коем случае не назначайте себе антибиотики самостоятельно!
19 ноября 2025  16:08
Врач-гастроэнтеролог больницы им. В.Д.Середавина назвала правила приема антибиотиков
1166
Новые ФАПы расположены в поселках Пахарь, Зелёненький, Журавли, Подстепновка и селе Белозерки.
19 ноября 2025  16:04
В Волжском районе завершили возведение пяти фельдшерско-акушерских пунктов
1143
Министр здравоохранения отметил, что в настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона.
19 ноября 2025  15:53
Андрей Орлов рассказал о ходе вакцинации населения против гриппа
1165
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15636
Весь список
В центре внимания
В ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда».
20 ноября 2025  21:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
408
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
968
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
20 ноября 2025  13:23
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
447
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
20 ноября 2025  11:33
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
454
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
20 ноября 2025  10:08
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
529
Весь список