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В Клиниках СамГМУ с участием детского сосудистого хирурга выполнили сложную операцию пациенту из Оренбургской области

25 июля 2025 14:19
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Сейчас пациент проходит реабилитацию. Врачи надеются, что уже осенью он сможет вернуться к тренировкам.

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) выполнили сложную операцию пациенту с остеохондромой. У мальчика образовался костный нарост, который нарушал кровоток нижней конечности. Это грозило нарушением циркуляции и некрозом конечности, что могло привести к ампутации. На операцию 13-летний пациент приехал из Оренбургской области.

Как правило, остеохондрома появляется у подростков на фоне активного роста. Это частое заболевание у детей, но образование таких гигантских размеров встречается очень редко. Мальчик давно занимается спортом и стал замечать, что после тренировок появляются боли в ноге. Кроме того, он обнаружил, что мышца на одной ноге намного жестче, чем на другой. Родители сразу обратились в детское травматолого-ортопедическое отделение Клиник СамГМУ.

«Образование росло в области верхней трети голени из головки малоберцовой кости в сторону большеберцовой кости к ее задней поверхности, — рассказал заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением Клиник СамГМУ Андрей Шмельков. — Опасность была в том, что в области головки малоберцовой кости находится общий малоберцовый нерв, который очень важен — он отвечает за двигательную активность. При его повреждении полностью выключаются мышцы по передней поверхности голени, у человека виснет стопа и он не может потянуть ее на себя, начинает хромать. Поэтому нужно было работать очень аккуратно, чтобы не задеть нерв. Второй сложный момент был в том, что под костным образованием проходит подколенная артерия. Мы выполнили КТ с ангиографией и увидели практически полное сдавление подколенной артерии, в любой момент могло произойти тотальное сдавление, что нарушило бы кровообращение и возникла бы угроза для конечности».

Перед врачами стояла сложная задача — с одной стороны аккуратно удалить большое костное образование, отведя в сторону нерв, чтобы не повредить его. С другой стороны, выделить это образование так, чтобы не повредить подколенную артерию, которая срослась с образованием.

«Мы рассматривали разные варианты развития событий, в том числе пластику сосуда в случае его повреждения, — говорит Андрей Шмельков. — Для выполнения такой операции требовалась мультидисциплинарная бригада. Поэтому мы пригласили детского кардиохирурга, сосудистого хирурга Самарского областного клинического кардиологического диспансера Николая Свечкова. Мы выполнили доступ в правильном положении, мобилизовали мягкие ткани, отодвинули нерв, выделили основание образования и отделили его от малоберцовой кости. Капсула костного образования спаялась с подколенной артерией, и Николай Свечков аккуратно выделил артерию, не повреждая ее, благодаря чему нам не пришлось делать пластику». 

Сейчас пациент проходит реабилитацию. Врачи надеются, что уже осенью он сможет вернуться к тренировкам.

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ

Теги: Медицина Самара

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