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В губернии от коронавируса привился 200-тысячный житель

7 апреля 2021 23:56
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Вакцинацию жители села Купино сегодня  проходили в новом передвижном фельдшерском-акушерском пункте.

Татьяна Гудалина из  села Купино Безенчукского района стала 200-тысячной жительницей Самарской области, сделавшей прививку от новой коронавирусной инфекции.

Вакцинацию жители села Купино сегодня  проходили в новом передвижном фельдшерском-акушерском пункте, который был передан на прошлой неделе  в район  губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Новый ФАП представляет собой передвижной кабинет врача, который полностью оснащен всем необходимым оборудованием, поэтому он позволяет проводить осмотр населения в отдаленных районах и селах и делать профилактические прививки.

«Я первая из семьи пришла на прививку, — рассказала Татьяна Дмитриевна. – Трое моих родственников, заразившись новой коронавирусной инфекцией, очень тяжело болели, выздоровели  благодаря усилиям  медиков. Поэтому я решила обязательно сделать прививку, и самой так спокойнее. А еще к детям, внукам хожу, чтоб никого не заражать, надежнее привиться. Многие жители – и пожилые, и молодые — решили, что лучше вакцинироваться, чем постоянно бояться заразиться и стать опасным для близких. Я в их числе. И очень хорошо, что приехал к нам в село мобильный ФАП, который проводит у нас вакцинацию. Не надо никуда ехать, стоять в очередях. Не все могут поехать в прививочный пункт, особенно пожилые люди, да и работающим надо отпрашиваться с работы, чтобы доехать в Безенчук, а тут все на месте, за эту возможность большое спасибо».

Врач общей практики Безенчукской ЦРБ Светлана Иванова пояснила, что  перед тем, как сделать прививку, всех осматривает врач, проверяет показатели здоровья, измеряет температуру, давление, сатурацию, расспрашивает, как пациент чувствует себя. Если противопоказаний нет, направляет на прививку. Затем наблюдает 30 минут, как человек перенес прививку и дает памятку с рекомендациями, когда следует явиться на ревакцинацию.  Сегодня 50 жителей села прошли вакцинацию.

Главный врач Безенчукской ЦРБ Евгений Адоевский отметил, что в районе проживает 35 тысяч прикрепленного населения. «Половина из них живет в городском поселении Безенчук, другая половина – в сельских поселениях, — пояснил Евгений Дмитриевич. — Для того, чтобы предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции, необходимо привить 60% взрослого населения. Население активно откликается на предложение защитить себя и своих близких от опасной инфекции, поэтому мобильные ФАПы будут выезжать в села, чтобы помочь всем желающим пройти вакцинацию».

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Также работает телефон горячей линии 122.

Для  разъяснения вопросов по вакцинации необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС по телефону или телефону горячей линии 122.

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