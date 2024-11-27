Я нашел ошибку
Главные новости:
Памятник Валерию Грушину в Новокуйбышевске получил премию «Золотой Трезини»
Памятник Валерию Грушину в Новокуйбышевске получил премию «Золотой Трезини»
Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте провели познавательную экскурсию для студентов
Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте провели познавательную экскурсию для студентов
В Самаре грузовик врезался в забор в частном секторе
В Самаре грузовик врезался в забор в частном секторе
Молодой самарец отдал мошеннику деньги, которые откладывал на ипотеку
Молодой самарец отдал мошеннику деньги, которые откладывал на ипотеку
Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины
Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины
Самарский минтранс обвинили в дезинформации о ситуации на М-5
Самарский минтранс обвинили в дезинформации о ситуации на М-5
В аэропорту Курумоч появилось расписание автобусов до Самары и Тольятти
В аэропорту Курумоч появилось расписание автобусов до Самары и Тольятти
В СОУНБ расскажут о культуре Самарской губернии в годы Первой мировой войны
В СОУНБ расскажут о культуре Самарской губернии в годы Первой мировой войны
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 105.06
1.27
EUR 110.49
1.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины
В самарской "ЗИМ Галерее" пройдет открытая лекция о шедеврах закавказского модернизма
Открытие выставки «Город/Деревня: маршрут построен» состоится в Музее-галерее «Заварка»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В ГД внесут законопроект об освобождении от НДФЛ выплат за больничный

27 ноября 2024 10:38
132
В ГД внесут законопроект об освобождении от НДФЛ выплат за больничный

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Александр Ремезков предложили Госдуме законопроект, освобождающий пособия по временной нетрудоспособности от НДФЛ. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Общая сумма пособий по временной нетрудоспособности, которая была выплачена только в 2023 году, достигает 600 млрд рублей, и с этих денег гражданам пришлось выплатить подоходный налог. Чтобы устранить существующее противоречие, депутаты СРЗП предлагают внести в Налоговый кодекс изменения, которые освободят от НДФЛ пособия по временной нетрудоспособности», — сказал Миронов, его слова приводит пресс-служба. Информацию передает ТАСС.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс РФ для освобождения от налогообложения пособий по временной нетрудоспособности. В пояснительной записке указывается, что такие пособия не являются доходом, а представляют собой компенсацию за утрату трудоспособности из-за заболеваний или других обстоятельств, пишет Ура.ру.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В ГД внесут законопроект об освобождении от НДФЛ выплат за больничный
27 ноября 2024  10:38
В ГД внесут законопроект об освобождении от НДФЛ выплат за больничный
132
СамГМУ: Интерактивный анатомический стол «Пирогов» начали собирать в Индии
26 ноября 2024  14:28
СамГМУ: Интерактивный анатомический стол «Пирогов» начали собирать в Индии
390
Минздрав признан виновным в подложной попытке вывода антибиотика из Индии на рынок
25 ноября 2024  13:11
Минздрав признан виновным в подложной попытке вывода антибиотика из Индии на рынок
483
В СамГМУ разработали систему для диагностики и восстановления двигательной активности
25 ноября 2024  12:44
В СамГМУ разработали систему для диагностики и восстановления двигательной активности
698
Атеросклеротические отложения появляются в сосудах вследствие высокого уровня плохого холестерина — так называют липопротеины низкой плотности, отметил врач.
24 ноября 2024  16:19
Кардиолог назвал провоцирующие инфаркт и инсульт факторы
696
После врач-офтальмолог определяет диагноз и тактику лечения.
22 ноября 2024  15:25
Специалисты больницы Ерошевского провели обследование пациентов с впервые выявленным сахарным диабетом
808
Об этом необходимо помнить всегда, а при применении антибиотиков особенно.
22 ноября 2024  14:44
Самолечение - опасно: самарский врач напомнила, почему лекарства должен назначать только специалист
674
в России смогли заместить только 25% медоборудования
22 ноября 2024  10:52
В России смогли заместить только 25% медоборудования
527
Разработанная СамГМУ телемедицинская платформа Health Check-Up поможет участникам кругосветного путешествия
22 ноября 2024  09:27
Разработанная СамГМУ телемедицинская платформа Health Check-Up поможет участникам кругосветного путешествия
565
Одним из эффективных инструментов развития кадрового потенциала, в том числе для управленческих кадров является наставничество.
21 ноября 2024  17:45
Денис Бутолин представил опыт региона по формированию резерва управленческих кадров на Всероссийском совещании Минздрава России
714
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
5799
Весь список
В центре внимания
В РФС прокомментировали заявления главы Самарской области о коррупции в футболе
26 ноября 2024  22:01
В РФС прокомментировали заявления главы Самарской области о коррупции в футболе
480
Губернатор Вячеслав Федорищев и глава РЭО Денис Буцаев обсудили инфраструктурные проекты по обращению с отходами в Самарской области
26 ноября 2024  21:35
Губернатор Вячеслав Федорищев и глава РЭО Денис Буцаев обсудили инфраструктурные проекты по обращению с отходами в Самарской области
1110
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с врио министра управления финансами региона Ольгой Собещанской
26 ноября 2024  19:58
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с врио министра управления финансами региона Ольгой Собещанской
372
В Самаре прошел первый муниципальный Форум экспортеров
26 ноября 2024  19:23
В Самаре прошел первый муниципальный Форум экспортеров
432
Футбольный клуб «Крылья Советов» может оказаться в центре коррупционного скандала
26 ноября 2024  17:10
Футбольный клуб «Крылья Советов» может оказаться в центре коррупционного скандала
429
Весь список