В ГД внесут законопроект об освобождении от НДФЛ выплат за больничный

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Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Александр Ремезков предложили Госдуме законопроект, освобождающий пособия по временной нетрудоспособности от НДФЛ. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Общая сумма пособий по временной нетрудоспособности, которая была выплачена только в 2023 году, достигает 600 млрд рублей, и с этих денег гражданам пришлось выплатить подоходный налог. Чтобы устранить существующее противоречие, депутаты СРЗП предлагают внести в Налоговый кодекс изменения, которые освободят от НДФЛ пособия по временной нетрудоспособности», — сказал Миронов, его слова приводит пресс-служба. Информацию передает ТАСС.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс РФ для освобождения от налогообложения пособий по временной нетрудоспособности. В пояснительной записке указывается, что такие пособия не являются доходом, а представляют собой компенсацию за утрату трудоспособности из-за заболеваний или других обстоятельств, пишет Ура.ру.