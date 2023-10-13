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В этом году в регионе открылись 10 новых кабинетов медико-психологического консультирования на базе поликлиник — в Самаре, Тольятти, Сызрани и 5 муниципальных районах. Специалисты прошли курс профессиональной подготовки в СамГМУ и уже приступили к работе.



На консультации приглашают пациентов с хроническими заболеваниями и их родственников, а также жителей, которые проходят медицинскую реабилитацию по разным профилям. Особое внимание — военнослужащим, ветеранам боевых действий и членам их семей.



В Кинельском районе создана служба медико-психологического консультирования, в составе которой работают 4 кабинета. Они располагаются в Кинеле — в женской консультации, детской и взрослой поликлиниках, — а также в Алексеевском отделении районной больницы.



«Мы работаем с пациентами и их родственниками на всех этапах лечения. Например, если человек перенес инсульт и нуждается в консультации, сопровождаем его как во время лечения в стационаре, так и после выписки — в период диспансерного наблюдения, реабилитации и адаптации, — рассказала заведующая кабинетом Анастасия Писарева. — Консультации помогают сформировать мотивацию к лечению, сохранить и восстановить психологическое здоровье, снизить уровень последствий перенесенных заболеваний и оценить эффективность лечения».



Среди направлений работы кабинетов также:



оказание экстренной и кризисной психологической помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,



просветительская работа по укреплению здоровья и профилактике ментальных заболеваний,



профилактика профессионального выгорания среди медработников,



методическая помощь врачам по вопросам решения психологических проблем пациентов, направления пациентов на психологическую коррекцию, реабилитацию и психопрофилактику.



Всего в Самарской области развернуты 42 кабинета медико-психологического консультирования в 20 муниципальных образованиях. В ближайшие 2 года будут созданы еще 8 таких подразделений, сообщает пресс-служба минздрава СО.

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