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В этом году в регионе открылись 10 новых кабинетов медико-психологического консультирования

13 октября 2023 20:11
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 На консультации приглашают пациентов с хроническими заболеваниями и их родственников, а также жителей, которые проходят медицинскую реабилитацию по разным профилям.

В этом году в регионе открылись 10 новых кабинетов медико-психологического консультирования на базе поликлиник — в Самаре, Тольятти, Сызрани и 5 муниципальных районах. Специалисты прошли курс профессиональной подготовки в СамГМУ и уже приступили к работе.

 На консультации приглашают пациентов с хроническими заболеваниями и их родственников, а также жителей, которые проходят медицинскую реабилитацию по разным профилям. Особое внимание — военнослужащим, ветеранам боевых действий и членам их семей.

В Кинельском районе создана служба медико-психологического консультирования, в составе которой работают 4 кабинета. Они располагаются в Кинеле — в женской консультации, детской и взрослой поликлиниках, — а также в Алексеевском отделении районной больницы.

 «Мы работаем с пациентами и их родственниками на всех этапах лечения. Например, если человек перенес инсульт и нуждается в консультации, сопровождаем его как во время лечения в стационаре, так и после выписки — в период диспансерного наблюдения, реабилитации и адаптации, — рассказала заведующая кабинетом Анастасия Писарева. — Консультации помогают сформировать мотивацию к лечению, сохранить и восстановить психологическое здоровье, снизить уровень последствий перенесенных заболеваний и оценить эффективность лечения».

Среди направлений работы кабинетов также:

 оказание экстренной и кризисной психологической помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,

просветительская работа по укреплению здоровья и профилактике ментальных заболеваний,

 профилактика профессионального выгорания среди медработников,

 методическая помощь врачам по вопросам решения психологических проблем пациентов, направления пациентов на психологическую коррекцию, реабилитацию и психопрофилактику.

 Всего в Самарской области развернуты 42 кабинета медико-психологического консультирования в 20 муниципальных образованиях. В ближайшие 2 года будут созданы еще 8 таких подразделений, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:   freepik.com

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