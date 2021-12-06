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В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Богатовскую центральную районную больницу поступило новое оборудование для оказания специализированной медицинской помощи.

В Богатовскую больницу поступило оборудование для эндоскопических исследований — видеогастроскоп и видеоколоноскоп, — а также аппарат ультразвуковой диагностики.

«Благодаря поставке видеогастроскопа и видеоколоноскопа мы получили возможность записывать исследования на электронный носитель и направлять видеоматериалы специалистам областных медучреждений, в том числе Самарского онкологического диспансера, — для вторичного рассмотрения, — пояснил заместитель главного врача Богатовской больницы Евгений Архипов. — При подозрении на онкозаболевание особенно важно как можно скорее диагностировать новообразование и приступить к лечению. Апппарат УЗИ позволяет нам проводить все необходимые виды исследований сердца и сосудов — эхокардиографию, исследования сосудов верхних и нижних конечностей, шеи. Аппарат оснащен пятью датчиками, что значительно облегчает работу врача функциональной диагностики».

В настоящий момент в поликлинике идет ремонт кабинетов для размещения тяжелого оборудования — флюорографа, маммографа и аппарата для рентгенологических исследований.

Фото из открытых источников