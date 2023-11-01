В ближайшее время ФАП появится в селе Михеевка

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4 новых ФАПа возведены в Пестравском районе за время реализации нацпроекта. В новых условиях получают помощь жители сел Тяглое Озеро, Высокое, Малоархангельское и Овсянка.



В ближайшее время еще один фельдшерско-акушерский пункт появится в селе Михеевка. Благодаря опережающему финансированию работы стартовали на год раньше запланированного срока. Сейчас здание подключают к системам обеспечения, завершается отделка помещений и благоустройство территории.



«Здесь проживает более 300 взрослых и детей. До поликлинического отделения в Пестравке — 10 км, — рассказал главный врач Пестравской больницы Виктор Решетников. — Новый ФАП будет оснащен всем необходимым для организации профилактических мероприятий и оказания своевременной качественной помощи жителям, в том числе по неотложным и экстренным показаниям. Будет поставлено новое оборудование — электрокардиограф, дефибриллятор, тонометр, фонендоскоп, анализаторы уровня сахара, гемоглобина, холодильники для хранения лекарственных препаратов, и другая техника».



Сейчас пациенты получают помощь в приспособленном помещении. Прием по графику ведет врач общей практики. Также для проведения диспансеризации, профилактических осмотров и вакцинации регулярно выезжают врачи узкого профиля в составе бригады.



Всего до конца года в регионе будут возведены более 30 новых объектов здравоохранения — фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, врачебные амбулатории в сельской местности и малых городах.

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