Я нашел ошибку
Главные новости:
Как избежать появления сердечно-сосудистых заболеваний у детей?
Тольяттинские врачи отмечают, что профилактика заболеваний сердца и сосудов начинается с детства
Водолазы Поисково-спасательного отряда Специального назначения проводили поисковые работы.
На озере Сакулино в Новокуйбышевске утонул мужчина
С места ДТП в больницу доставлена пассажирка.
Полицейские работают на месте ДТП в Кинельском районе
Каждая вторая смерть от кардиомиопатии и миокардита ассоциирована с пагубным потреблением алкоголя.
Тольяттинский врач-кардиолог призвала отказаться от алкоголя для сохранения здоровья сердца
Программа двухдневного визита включала посещение лечебных учреждений региона и Самарского государственного медицинского университета.
Самарскую область посетил министр здравоохранения Республики Алтай Валерий Елыкомов
В Тольятти сотрудники ДПС задержали подозреваемую в хранение наркотиков
В Тольятти сотрудники ДПС задержали подозреваемую в хранение наркотиков
Сотрудники полиции и общественники Самарской области присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»
Сотрудники полиции и общественники Самарской области присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»
Сын похитил у отца стиральную машинку в Тольятти
Сын похитил у отца стиральную машинку в Тольятти
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.21
0.93
EUR 107.97
0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Летние вечера духовой музыки» в Самаре продолжаются
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
В Самаре пройдет фестиваль красок
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Тольяттинский врач-кардиолог призвала отказаться от алкоголя для сохранения здоровья сердца

13 августа 2023 14:45
110
Каждая вторая смерть от кардиомиопатии и миокардита ассоциирована с пагубным потреблением алкоголя.

Главный внештатный специалист-кардиолог министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Тольятти, заведующий кардиологическим отделением №1, врач-кардиолог Тольяттинской городской клинической больницы №5 Анастасия Александрова:

«Такие серьезные заболевания сердца, как гипертонические кризы, алкогольная кардиомиопатия и мерцательная аритмия, могут быть вызваны злоупотреблением алкоголем.

Также пристрастие к спиртным напиткам ухудшает течение имеющихся хронических заболеваний сердца, в том числе ишемической болезни сердца. Алкоголь оказывает токсическое влияние на миокард и расширяет периферические сосуды, что повышает нагрузку на сердце.

Каждая вторая смерть от кардиомиопатии и миокардита ассоциирована с пагубным потреблением алкоголя.

Регулярное употребление алкоголя приводит к дистрофическим и склеротическим изменениям мышц и внутренних органов, особенно печени и головного мозга.

Как этанол воздействует на сердце и сосуды?

 Алкоголь повышает давление и расстраивает здоровый тонус сосудов. Даже через несколько дней после разового употребления спиртного человек может испытывать скачки давления. При систематическом распитии алкоголя эти сосудистые нарушения становятся хроническими.

Этанол заставляет аномально расширяться и сужаться сосуды, в том числе мельчайшие. Из-за этого кровь движется по сосудам не так, как у здорового человека. Эти процессы приводят к атеросклерозу и ослаблению сосудов в целом.

 При употреблении алкоголя повышается пульс. Сердце в процессе опьянения работает с перебоями, испытывая дополнительную нагрузку и серьезный стресс.

Итак:
- повышенное давление,
- ускоренный пульс,
- повышение свертываемости крови,
- кислородное голодание органов,
- нарушенная работа сердца.
 Вот первоначальный удар, который получает организм при любом употреблении алкоголя.

В перспективе более чем у 55% людей, употребляющих спиртное, развиваются серьезные сердечно-сосудистые заболевания.

Злоупотребляя алкоголем, вы резко повышаете вероятность развития заболеваний, особенно если у вас есть наследственная предрасположенность или уже ранее были какие-либо проблемы в этой сфере».

 

Фото:  минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Каждая вторая смерть от кардиомиопатии и миокардита ассоциирована с пагубным потреблением алкоголя.
13 августа 2023  14:45
Тольяттинский врач-кардиолог призвала отказаться от алкоголя для сохранения здоровья сердца
110
Программа двухдневного визита включала посещение лечебных учреждений региона и Самарского государственного медицинского университета.
13 августа 2023  14:20
Самарскую область посетил министр здравоохранения Республики Алтай Валерий Елыкомов
124
В России с 13 августа расширяется перечень жизненно необходимых лекарств
13 августа 2023  10:19
В России с 13 августа расширяется перечень жизненно необходимых лекарств
198
11 августа 2023  20:16
В Самарском филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» обсудили вопросы оказания медицинской помощи и реабилитации ветеранам СВО и их близким
734
В Самарской области впервые провели трансплантацию почки ребенку
10 августа 2023  10:34
В Самарской области впервые провели трансплантацию почки ребенку
554
10 августа 2023  10:01
Живот после родов - способы коррекции живота после беременности
336
68% россиян хотели бы проходить диспансеризацию в офисе
9 августа 2023  11:51
68% россиян хотели бы проходить диспансеризацию в офисе
633
труд медиков будет оплачиваться по новой системе с 2025 года
8 августа 2023  10:53
Труд медиков будет оплачиваться по новой системе с 2025 года
673
Верховный суд запретил проведение УЗИ без направления врача
7 августа 2023  12:58
Верховный суд запретил проведение УЗИ без направления врача
683
Принудительное лечение алкоголиков
7 августа 2023  08:15
Принудительное лечение алкоголиков
313
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
10018
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
21544
Весь список
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев оценил развитие агропрома в Самарской области
11 августа 2023  14:38
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев оценил развитие агропрома в Самарской области
565
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют маршрут через национальный парк «Самарская Лука»
11 августа 2023  11:02
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют маршрут через национальный парк «Самарская Лука»
4065
В Самаре дети-сироты получили ключи от новых квартир
11 августа 2023  09:00
В Самаре дети-сироты получили ключи от новых квартир
720
Строительство планетария в Самаре: завершаются работы по подготовке котлована
10 августа 2023  17:37
Строительство планетария в Самаре: завершаются работы по подготовке котлована
708
Самарская набережная станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника
9 августа 2023  15:46
Самарская набережная станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника
810
Весь список