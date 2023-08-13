Тольяттинский врач-кардиолог призвала отказаться от алкоголя для сохранения здоровья сердца

Главный внештатный специалист-кардиолог министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Тольятти, заведующий кардиологическим отделением №1, врач-кардиолог Тольяттинской городской клинической больницы №5 Анастасия Александрова:
«Такие серьезные заболевания сердца, как гипертонические кризы, алкогольная кардиомиопатия и мерцательная аритмия, могут быть вызваны злоупотреблением алкоголем.
Также пристрастие к спиртным напиткам ухудшает течение имеющихся хронических заболеваний сердца, в том числе ишемической болезни сердца. Алкоголь оказывает токсическое влияние на миокард и расширяет периферические сосуды, что повышает нагрузку на сердце.
Каждая вторая смерть от кардиомиопатии и миокардита ассоциирована с пагубным потреблением алкоголя.
Регулярное употребление алкоголя приводит к дистрофическим и склеротическим изменениям мышц и внутренних органов, особенно печени и головного мозга.
Как этанол воздействует на сердце и сосуды?
Алкоголь повышает давление и расстраивает здоровый тонус сосудов. Даже через несколько дней после разового употребления спиртного человек может испытывать скачки давления. При систематическом распитии алкоголя эти сосудистые нарушения становятся хроническими.
Этанол заставляет аномально расширяться и сужаться сосуды, в том числе мельчайшие. Из-за этого кровь движется по сосудам не так, как у здорового человека. Эти процессы приводят к атеросклерозу и ослаблению сосудов в целом.
При употреблении алкоголя повышается пульс. Сердце в процессе опьянения работает с перебоями, испытывая дополнительную нагрузку и серьезный стресс.
Итак:
- повышенное давление,
- ускоренный пульс,
- повышение свертываемости крови,
- кислородное голодание органов,
- нарушенная работа сердца.
Вот первоначальный удар, который получает организм при любом употреблении алкоголя.
В перспективе более чем у 55% людей, употребляющих спиртное, развиваются серьезные сердечно-сосудистые заболевания.
Злоупотребляя алкоголем, вы резко повышаете вероятность развития заболеваний, особенно если у вас есть наследственная предрасположенность или уже ранее были какие-либо проблемы в этой сфере».
Фото: минздрав СО