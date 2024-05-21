Тольяттинский врач-эндокринолог назвала тревожные симптомы заболеваний эндокринной системы у детей

169

Эндокринная система у детей обеспечивает рост тела и обмен веществ в организме, она вырабатывает гормоны с разной интенсивностью. Это отражается на половом созревании, росте и развитии ребенка.



Врач-детский эндокринолог, врач-клинический фармаколог Тольяттинской городской детской клинической больницы Ольга Кобзева:



«Значительную долю эндокринологических заболеваний среди пациентов детской больницы занимают сахарный диабет, ожирение и задержки физического развития, вызванные патологическими процессами эндокринной системы. К сожалению, этим процессам подвержены как подростки, так и дети младшего возраста.



Эндокринная система организма ребенка представлена железами внутренней секреции, отвечающими за важные функции человеческого организма:

щитовидная железа

паращитовидная железа

надпочечники

гипофиз

семенники у мальчиков

яичники у девочек

поджелудочная железа



Каждая железа ответственна за выработку определенной группы гормонов.



Гормональный сбой у ребенка – это снижение или повышение уровня гормонов в крови. Если вовремя не выявить изменение, то нехватка или избыток гормонов запускают цепь обменных нарушений и приводят к клиническим проявлениям болезней.



Родителям следует знать, что поводом для обращения к врачу должны стать следующие признаки нарушения работы эндокринной системы:

недостаточный набор веса или ожирение

замедленный или ускоренный рост тела

позднее приобретение ребенком двигательных навыков (отставание в физическом развитии)

заторможенность и вялость

несвоевременное появление менструаций у девушек

запоздалое или раннее увеличение половых органов у мальчиков, рост волос на теле, лице, изменений голоса

боли в костях, переломы при незначительной травме

частые и затяжные инфекционные болезни.



Если вы обнаружили у ребенка некоторые признаки, то вам необходимо обратиться к специалисту, который при необходимости назначит клинико-лабораторные и инструментальные методы обследования и окажет необходимую помощь».

Фото: минздрав СО/Сергей Рыжиков