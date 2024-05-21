Тольяттинский врач-эндокринолог назвала тревожные симптомы заболеваний эндокринной системы у детей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Этот вопрос стал одним из основных на общегородском совещании.
В Самаре усилен контроль за содержанием смотровых колодцев
Их главная задача — привезти праздник в каждое село и деревню.
В губернии разнообразить культурную жизнь помогают учреждения культуры на колесах (автоклубы)
В 2024 году в нем принимают участие представители 11 стран, в том числе Индии, Ирана, Китая и Сербии.
Делегация Самарской области принимает участие во Всероссийском библиотечном конгрессе «Библиотека в многополярном мире»
В Сызрани с 18 по 19 мая проходили межрегиональные соревнования по футболу среди ветеранов 40+.
Ветераны «Крыльев Советов» – чемпионы «Приволжья» сезона 2024 года
Ежегодно в День Волги реализуются мероприятия, направленные на привлечение внимания к экологическим проблемам одной из крупнейших рек мира.
В Самаре в рамках Международного дня Волги пройдет акция "Живая Волга"
В завершение визита Сергей Берижицкий совместно с руководством пенитенциарного учреждения провел личный прием, на который обратилось 5 осужденных.
Прокурор Самарской области посетил ИК-10
Участники обсудили искусство самопрезентации перед работодателем, правила написания резюме, а также затронули темы делового этикета и арт-терапии.
В Самаре состоялось заседание Клуба занятой молодежи – для участников чемпионата «Абилимпикс»
Приглашённые артисты исполнят лучшие хиты Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Джорджа Гершвина и других легендарных мастеров той эпохи.
Георгий Шагалов и «Атлантик-Джаз» выступят с музыкальной программой в областной научной библиотеке
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.65
-0.34
EUR 98.58
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии разнообразить культурную жизнь помогают учреждения культуры на колесах (автоклубы)
«ЗИМфест» в Самаре: бесплатные уличные спектакли и лекция от московского историка кино
Молодёжь губернии очистила 13 км лесных и прибрежных зон
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Тольяттинский врач-эндокринолог назвала тревожные симптомы заболеваний эндокринной системы у детей

21 мая 2024 15:09
169
Эндокринная система у детей обеспечивает рост тела и обмен веществ в организме, она вырабатывает гормоны с разной интенсивностью.

Эндокринная система у детей обеспечивает рост тела и обмен веществ в организме, она вырабатывает гормоны с разной интенсивностью. Это отражается на половом созревании, росте и развитии ребенка.

Врач-детский эндокринолог, врач-клинический фармаколог Тольяттинской городской детской клинической больницы Ольга Кобзева:

«Значительную долю эндокринологических заболеваний среди пациентов детской больницы занимают сахарный диабет, ожирение и задержки физического развития, вызванные патологическими процессами эндокринной системы. К сожалению, этим процессам подвержены как подростки, так и дети младшего возраста.

Эндокринная система организма ребенка представлена железами внутренней секреции, отвечающими за важные функции человеческого организма:
щитовидная железа
паращитовидная железа
надпочечники
гипофиз
семенники у мальчиков
яичники у девочек
поджелудочная железа

Каждая железа ответственна за выработку определенной группы гормонов.

Гормональный сбой у ребенка – это снижение или повышение уровня гормонов в крови. Если вовремя не выявить изменение, то нехватка или избыток гормонов запускают цепь обменных нарушений и приводят к клиническим проявлениям болезней.

Родителям следует знать, что поводом для обращения к врачу должны стать следующие признаки нарушения работы эндокринной системы:
недостаточный набор веса или ожирение
замедленный или ускоренный рост тела
позднее приобретение ребенком двигательных навыков (отставание в физическом развитии)
заторможенность и вялость
несвоевременное появление менструаций у девушек
запоздалое или раннее увеличение половых органов у мальчиков, рост волос на теле, лице, изменений голоса
боли в костях, переломы при незначительной травме
частые и затяжные инфекционные болезни.

Если вы обнаружили у ребенка некоторые признаки, то вам необходимо обратиться к специалисту, который при необходимости назначит клинико-лабораторные и инструментальные методы обследования и окажет необходимую помощь».

 

Фото:   минздрав СО/Сергей Рыжиков

Теги: Медицина Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Уникальное отечественное оборудование помогает проводить комплексную медицинскую реабилитацию детям с поражением центральной нервной системы.
24 апреля 2024, 16:25
Комплексная медицинская реабилитация маленьким жителям региона проводится в Тольяттинском центре «Ариадна»
Уникальное отечественное оборудование помогает проводить комплексную медицинскую реабилитацию детям с поражением центральной нервной системы. Здравоохранение
1815
Оборудование оснащено датчиками для проведения исследований органов малого таза, брюшной полости, а также сердца и сосудов.
22 апреля 2024, 16:09
Специалисты поликлиники №1 Тольятти работают на новом оборудовании: приобретены два новых аппарата УЗИ 
Оборудование оснащено датчиками для проведения исследований органов малого таза, брюшной полости, а также сердца и сосудов. Здравоохранение
2017
Никотин изменяет способ формирования синапсов. Это наносит вред тем участкам мозга, которые отвечают за внимание и обучение.
30 марта 2024, 14:41
Тольяттинский врач-невролог рассказала чем опасны электронные сигареты
Никотин изменяет способ формирования синапсов. Это наносит вред тем участкам мозга, которые отвечают за внимание и обучение. Здравоохранение
3100
Здравоохранение
Эндокринная система у детей обеспечивает рост тела и обмен веществ в организме, она вырабатывает гормоны с разной интенсивностью.
21 мая 2024  15:09
Тольяттинский врач-эндокринолог назвала тревожные симптомы заболеваний эндокринной системы у детей
169
Самарские врачи восстановили мужчине нижнюю челюсть с помощью индивидуального эндопротеза производства СамГМУ
21 мая 2024  13:56
Самарские врачи восстановили мужчине нижнюю челюсть с помощью индивидуального эндопротеза производства СамГМУ
222
Всего помощь получили 49 пациентов с хроническими заболеваниями и члены семей участников СВО.
20 мая 2024  19:27
«Забота рядом»: врачи Самарского госпиталя для ветеранов войн проконсультировали жителей Волжского района
428
Для ранней диагностики налажена работа по  повышению  охвата населения тестированием на ВИЧ.
20 мая 2024  18:39
В Самарской области принимаются комплексные меры по противодействию ВИЧ-инфекции
380
Почти 40 лет она возглавляла детскую стоматологическую поликлинику №1.
20 мая 2024  17:57
Лариса Ивановна Комиссарова, более 51 года проработавшая врачом-стоматологом, отмечает 100-летний юбилей
410
В Самарской области в учреждениях здравоохранения сохранены производственные аптеки - на базе больницы имени Середавина, больницы имени Семашко и больницы 5 Тольятти.
19 мая 2024  14:39
Армен Бенян поздравил фармацевтических работников с профессиональным праздником
610
Обследоваться на новом оборудовании могут более 65 тысяч жителей Кировского района.
17 мая 2024  18:14
Пациенты Самарской горбольницы №5 проходят обследования на новом рентген-оборудовании
805
Министр здравоохранения РФ высоко оценил уровень развития медицинских технологий в Самарской области.
16 мая 2024  20:26
Успехи Самарской области в развитии здравоохранения отметили на федеральном уровне
712
Самарские врачи напоминают о профилактике артериальной гипертонии.
16 мая 2024  14:15
 Артериальное давление чаще повышается у людей, имеющих факторы риска
692
Новый транспорт помогает оперативно оказывать помощь пациентам поликлиники №3 Самары
16 мая 2024  14:03
Новый транспорт помогает оперативно оказывать помощь пациентам поликлиники №3 Самары
711
Весь список
В центре внимания
Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
21 мая 2024  10:35
Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
194
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
20 мая 2024  13:10
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
395
Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов
20 мая 2024  12:59
Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов
1885
О Самарском знамени снимают документальный фильм
20 мая 2024  12:43
О Самарском знамени снимают документальный фильм
424
Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю 
20 мая 2024  09:59
Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю 
400
Весь список