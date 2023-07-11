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Светлана Санталова стала победителем конкурса врачей в номинации «Лучший врач-акушер-гинеколог Самарской области, работающий в амбулаторных условиях»
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Светлана Санталова стала победителем конкурса врачей в номинации «Лучший врач-акушер-гинеколог Самарской области, работающий в амбулаторных условиях»

11 июля 2023 15:32
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Светлана Санталова стала победителем конкурса врачей в номинации «Лучший врач-акушер-гинеколог Самарской области, работающий в амбулаторных условиях»

Почти 20 лет Светлана Владимировна работает в Самарской городской клинической поликлинике № 15 Самары.

Специалист рассказала о своем пути  в профессии, наставниках и отношении к делу всей жизни.

«Врачом я мечтала стать с детства. Поступила на педиатрический факультет Самарского государственного медицинского университета и, окончив ординатуру, стала работать в амбулаторном звене. Параллельно с этим защитила кандидатскую диссертацию.

Я благодарна своим наставникам и коллегам – в частности, Ольге Николаевне Беленькой, Юлии Михайловне Родкиной и  Валерию Константиновичу Дорожкину. Огромную поддержку получила, ещё будучи ординатором в роддоме, а после - на первых порах работы в женской консультации. Со многими из тех, с кем начинала свою профессиональную деятельность, продолжаем работать  и сейчас. 

Чему в первую очередь нужно научить врача, который только пришел в  профессию? Безусловно, человечности -  к пациенту надо относиться как к самому себе. Сейчас и я обучаю молодых врачей, передаю им свой  опыт и знания.  

Моя миссия – убедить женщину в том, что деторождение – великое счастье. И я очень рада, что мне это удается. 

Одна из главных задач в сохранении репродуктивного здоровья женщины – профилактика абортов и их осложнений.  Поддерживать женщин на всех этапах беременности, оберегать здоровье будущей матери –  задача не только медработников, но и родных людей. 

Будущим родителям очень важно внимательно относиться к своему здоровью, регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры.

Сейчас молодым семьям в ЗАГСе выдаётся сертификат на бесплатную диагностику репродуктивного здоровья. Проект разработан по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. По этому сертификату супружеская пара может получить консультацию врачей-специалистов и пройти медицинское обследование в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС».

 

Фото:   минздрав СО

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