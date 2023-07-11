Светлана Санталова стала победителем конкурса врачей в номинации «Лучший врач-акушер-гинеколог Самарской области, работающий в амбулаторных условиях»

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Почти 20 лет Светлана Владимировна работает в Самарской городской клинической поликлинике № 15 Самары.



Специалист рассказала о своем пути в профессии, наставниках и отношении к делу всей жизни.



«Врачом я мечтала стать с детства. Поступила на педиатрический факультет Самарского государственного медицинского университета и, окончив ординатуру, стала работать в амбулаторном звене. Параллельно с этим защитила кандидатскую диссертацию.



Я благодарна своим наставникам и коллегам – в частности, Ольге Николаевне Беленькой, Юлии Михайловне Родкиной и Валерию Константиновичу Дорожкину. Огромную поддержку получила, ещё будучи ординатором в роддоме, а после - на первых порах работы в женской консультации. Со многими из тех, с кем начинала свою профессиональную деятельность, продолжаем работать и сейчас.



Чему в первую очередь нужно научить врача, который только пришел в профессию? Безусловно, человечности - к пациенту надо относиться как к самому себе. Сейчас и я обучаю молодых врачей, передаю им свой опыт и знания.



Моя миссия – убедить женщину в том, что деторождение – великое счастье. И я очень рада, что мне это удается.



Одна из главных задач в сохранении репродуктивного здоровья женщины – профилактика абортов и их осложнений. Поддерживать женщин на всех этапах беременности, оберегать здоровье будущей матери – задача не только медработников, но и родных людей.



Будущим родителям очень важно внимательно относиться к своему здоровью, регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры.



Сейчас молодым семьям в ЗАГСе выдаётся сертификат на бесплатную диагностику репродуктивного здоровья. Проект разработан по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. По этому сертификату супружеская пара может получить консультацию врачей-специалистов и пройти медицинское обследование в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС».

Фото: минздрав СО