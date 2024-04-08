Студенты медицинских колледжей стали победителями регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

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Студенты медколледжей Самарской области приняли участие в региональном этапе Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».



«При проведении конкурса созданы условия и система мотивации, которые помогают увеличить значимость и престиж среднего профессионального образования, способствуют профессиональному росту молодежи и в дальнейшем будут содействовать оперативному кадровому обеспечению отрасли здравоохранения. Все конкурсанты продемонстрировали профессиональные навыки. Победители пройдут отборочные соревнования для участия в Национальном чемпионате «Профессионалы» и мы желаем им уверенных побед!», - рассказал врио заместителя министра – руководитель департамента правового и кадрового обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Денис Бутолин.



Чемпионат проходил на 21 площадке образовательных организаций, 2 из которых традиционно работали на базе Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной. Каждый этап чемпионата – это соревнование, в которых конкурсанты выполняют задания в сопровождении эксперт-наставников.

В колледже имени Нины Ляпиной студенты соревновались по 2 компетенциям: «Медицинский и социальный уход» и «Лабораторный медицинский анализ». В каждой компетенции было заявлено по 5 участников.



По итогам конкурентной борьбы победителями и призерами стали:

Компетенция «Медицинский и социальный уход»

1 место – Хазова Елизавета Евгеньевна, студентка 3 курса специальности Акушерское дело ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной»;

2 место – Попова Надежда Сергеевна, студентка 3 курса специальности Лечебное дело ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный колледж»;

3 место – Шабаева Олеся Наилевна, студентка 3 курса специальности Сестринское дело ГБПОУ «Губернский колледж города Похвистнево».



Компетенция «Лабораторный медицинский анализ»

1-место – Алябьева Анна Эдуардовна, студентка 3 курса специальности Лабораторная диагностика ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной»;

2-место – Кирилина Дарья Алексеевна, студентка 3 курса специальности Лабораторная диагностика ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной»;

3-место – Лобань Анастасия Владимировна, студентка 3 курса специальности Лабораторная диагностика ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной».



Награды победителям и призерам на торжественном мероприятии вручил Денис Бутолин.



Фото: минздрав СО