Я нашел ошибку
Главные новости:
В Центральной районной больнице развернули восемь операционных.
После крушения истребителя Су-34 в Ейске три человека погибли, 21 пострадали
В этом году к коллективу присоединились девять участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
Ставропольская ЦРБ активно привлекает специалистов для работы в амбулаторном звене
В настоящее время проводятся следственные действия.
В Сызрани мужчина в подъезде дома зарезал своего соседа
Су-34 упал на жилой дом в Ейске
Социальный контракт – это помощь государства семьям и одиноко проживающим гражданам в сложной жизненной ситуации, с невысоким достатком.
В Самарской области набирает популярность такая мера соцподдержки, как социальный контракт
Согласно результатам медицинского освидетельствования у него установлено алкогольное опьянение.
В Чапаевске задержан сотрудник полиции, подозреваемый в угоне автомобиля
Число пострадавших увеличилось до 14 человек.
Под Тамбовом столкнулись пассажирский поезд и "Камаз"
Проходят обучения по целому ряду дисциплин: огневая, медицинская, инженерная, тактическая подготовка.
Инструкторы РОСО "СВД и ПСН" проводят практические занятия по огневой подготовке с мобилизованными СО
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.06
-0.43
EUR 62.47
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре в Историческом парке стартовал фестиваль «Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского»
Волонтёры «Единой России» вернулись с Донбасса и стали донорами
Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ставропольская ЦРБ активно привлекает специалистов для работы в амбулаторном звене

17 октября 2022 21:52
110
В этом году к коллективу присоединились девять участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Ставропольская центральная районная больница активно привлекает специалистов для работы в амбулаторном звене — поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и офисах врачей общей практики. В этом году к коллективу присоединились девять участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Медицинская сестра Надежда Малетина ведет прием пациентов в фельдшерско-акушерском пункте села Кирилловка. Надежда Александровна переехала в Ставропольский район из Ульяновской области.

 «Мы переехали в феврале всей семьей — с мужем и детьми, — рассказала Надежда Александровна. — Я по своему складу — сельский житель, — давно ощущала тягу к природе. Здесь меня ждали замечательные условия работы, а главное — прекрасные люди. Мы с пациентами быстро сближаемся: почти каждый делится новостями, историями из жизни своей семьи. В нашей профессии такое доверие — это очень ценно. Каждый день, приходя на работу, я чувствую, что нахожусь на своем месте».

Врач-невролог Александра Раннева работает в поликлинике села Узюково. Александра Александровна так рассказывает о своем решении переехать в сельскую местность:

 «У меня есть опыт работы на скорой помощи и в городских поликлиниках. Давно хотелось попробовать свои силы в сельской медицине. В конце 2021 года я приняла решение переехать в Ставропольский район, а уже в январе стала участником программы. Я ежедневно получаю интересный опыт и поддержку нашего дружного, сильного коллектива. Единовременную компенсационную выплату, посоветовавшись с близкими, направила на улучшение жилищных условий».

Главный врач Ставропольской центральной районной больницы Лилия Малкина отметила, учреждение проводит планомерную работу по привлечению специалистов.

 «Обеспечение первичного звена здравоохранения специалистами —первостепенная задача любой медицинской организации. В этом году 4 врача и 5 средних медицинских работника трудоустроились к нам в рамках этих кадровых программ. Мы стараемся окружить их вниманием и заботой, в каждом индивидуальном случае взаимодействуем с администрацией района по вопросу предоставления дополнительных мер социальной поддержки. До конца года планируем принять ещё 3 сотрудников — врача общей практики, врача-терапевта, а также заведующего фельдшерско-акушерским пунктом», — рассказала Лилия Геннадьевна.

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В этом году к коллективу присоединились девять участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
17 октября 2022  21:52
Ставропольская ЦРБ активно привлекает специалистов для работы в амбулаторном звене
110
В Самаре за сутки заболели 184 человека.
17 октября 2022  15:16
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
230
Минздрав: ни одна зарубежная фармкомпания не ушла с российского рынка
17 октября 2022  12:33
Минздрав: ни одна зарубежная фармкомпания не ушла с российского рынка
252
Врачи рассказали самарцам об очень опасных методах лечения простуды
17 октября 2022  11:59
Врачи рассказали самарцам об очень опасных методах лечения простуды
232
Нехватка витамина D наблюдается у 52% жителей Самарской области
17 октября 2022  09:32
Нехватка витамина D наблюдается у 52% жителей Самарской области
249
В формировании психического здоровья ребенка в младенческом и раннем детском возрасте важную роль играет эмоциональное развитие малыша.
15 октября 2022  18:46
Светлана Карпухина: сегодня в центре внимания специалистов проблема интернет-зависимости у детей
1017
Андрей Орлов: важно помнить, своевременное лечение в 90 % случаев приводит к выздоровлению.
15 октября 2022  16:03
15 октября отмечается Всемирный день борьбы против рака молочной железы
805
«Объединимся ради всеобщей гигиены рук» — лозунг 2022 года.
15 октября 2022  15:32
15 октября отмечается Всемирный день чистых рук
797
В поликлиническом отделении ЦРБ выполнен капитальный ремонт, возведено модульное здание офиса врача общей практики в селе Петровка.
14 октября 2022  18:53
В Борском районе обновляются условия оказания медицинской помощи
979
Центр является частью службы оперативной помощи гражданам в условиях распространения COVID-19 по единому номеру «122».
14 октября 2022  16:53
За два года работы Региональный координационный центр принял более 300 000 звонков от жителей
832
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
12374
Весь список
В центре внимания
В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой началось переустройство инженерных коммуникаций
17 октября 2022  11:21
В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой началось переустройство инженерных коммуникаций
261
Сегодня из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
16 октября 2022  11:55
Сегодня из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
555
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства и ветеранов отрасли
16 октября 2022  10:47
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства и ветеранов отрасли
570
14 октября в Самаре на год раньше срока открыли двухуровневую автомобильную развязку на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.
14 октября 2022  20:14
Важно для всех: водители, врачи, общественники, бизнесмены  рассказали, что для них значит новая развязка на Ново-Садовой
1120
Глава региона нацелил подрядчиков на то, чтобы при сохранении качества строительства открыть по развязке рабочее движение до конца года.
14 октября 2022  14:41
Губернатор Дмитрий Азаров и вице-премьер Марат Хуснуллин открыли движение по развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре
6068
Весь список