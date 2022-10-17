Ставропольская ЦРБ активно привлекает специалистов для работы в амбулаторном звене

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Ставропольская центральная районная больница активно привлекает специалистов для работы в амбулаторном звене — поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и офисах врачей общей практики. В этом году к коллективу присоединились девять участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».



Медицинская сестра Надежда Малетина ведет прием пациентов в фельдшерско-акушерском пункте села Кирилловка. Надежда Александровна переехала в Ставропольский район из Ульяновской области.



«Мы переехали в феврале всей семьей — с мужем и детьми, — рассказала Надежда Александровна. — Я по своему складу — сельский житель, — давно ощущала тягу к природе. Здесь меня ждали замечательные условия работы, а главное — прекрасные люди. Мы с пациентами быстро сближаемся: почти каждый делится новостями, историями из жизни своей семьи. В нашей профессии такое доверие — это очень ценно. Каждый день, приходя на работу, я чувствую, что нахожусь на своем месте».



Врач-невролог Александра Раннева работает в поликлинике села Узюково. Александра Александровна так рассказывает о своем решении переехать в сельскую местность:



«У меня есть опыт работы на скорой помощи и в городских поликлиниках. Давно хотелось попробовать свои силы в сельской медицине. В конце 2021 года я приняла решение переехать в Ставропольский район, а уже в январе стала участником программы. Я ежедневно получаю интересный опыт и поддержку нашего дружного, сильного коллектива. Единовременную компенсационную выплату, посоветовавшись с близкими, направила на улучшение жилищных условий».



Главный врач Ставропольской центральной районной больницы Лилия Малкина отметила, учреждение проводит планомерную работу по привлечению специалистов.



«Обеспечение первичного звена здравоохранения специалистами —первостепенная задача любой медицинской организации. В этом году 4 врача и 5 средних медицинских работника трудоустроились к нам в рамках этих кадровых программ. Мы стараемся окружить их вниманием и заботой, в каждом индивидуальном случае взаимодействуем с администрацией района по вопросу предоставления дополнительных мер социальной поддержки. До конца года планируем принять ещё 3 сотрудников — врача общей практики, врача-терапевта, а также заведующего фельдшерско-акушерским пунктом», — рассказала Лилия Геннадьевна.





Фото: минздрав СО