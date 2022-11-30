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Специалисты областного СПИД-центра проводят профилактические мероприятия среди молодежи

30 ноября 2022 14:06
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В этом году в мероприятиях Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД приняли участие более 5000 представителей молодого поколения.

В Самарской области организована совместная работа медработников, педагогов, органов по делам молодёжи, руководителей детских и молодёжных объединений по вопросам профилактики ВИЧ – инфекции. В этом году в мероприятиях Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД приняли участие более 5000 представителей молодого поколения.

Специалисты СПИД-центра проводят профилактические мероприятия в средних и высших учебных заведениях области.
«Мы проводим обучающие занятия по профилактике рискованного поведения, начиная с подросткового возраста (старшие классы). Основное направление нашей работы - информирование молодёжи о природе ВИЧ, средствах и методах защиты собственного здоровья, а также, куда может обратиться подросток в случае подозрения заражения ВИЧ», - рассказала психолог Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Ольга Силинская.

Тесное взаимодействие с системой образования, социальной защиты и службой семьи позволили за последние три года сделать акцент на социальное обучение. Это помогает создать у подрастающего поколения психологические установки на физическое здоровье, нивелировать стереотипы асоциального поведения, раскрыть внутренний потенциал и ориентировать молодежь на настоящие жизненные ценности.

 «Разъяснять опасность рискованного поведения, употребления алкоголя и наркотических средств необходимо уже в школьном подростковом возрасте, ведь рано или поздно потребители инъекционных наркотиков инфицируются вирусом иммунодефицита человека. Не следует избегать обсуждения межполовых отношений с подростками, «запретных» тем в отношениях родителей и детей не бывает, – отметила врач-эпидемиолог Мария Измайлова. - Не откладывайте такие беседы на более поздний период, считая, что ребенок еще не в том возрасте, «ещё не дорос». Помните, что воспитание внутренней личностной устойчивости подростков к соблазнам «внешнего» мира начинается в семье».

 

Фото:   минздрав СО

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