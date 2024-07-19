Специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России посетили Самарскую область с рабочим визитом

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Совместно с представителями ведомства и главными внештатными специалистами они посетили подразделения онкологической службы,в том числе областной онкодиспансер,больницу 5 Тольятти и 7 центров амбулаторной онкологической помощи, созданные в рамках национального проекта "Здравоохранение", а также урологические отделения больниц.



По результатам выездов в министерстве здравоохранения прошло итоговое совещание под председательством врио министра здравоохранения региона Армена Беняна. В совещании приняли участие эксперты центра, представители регионального министерства и медучреждений.



Главное из оценки экспертов:

В регионе наблюдается рост числа пациентов с онкологическими заболеваниями. Пристальное внимание следует обратить на мероприятия по диагностике онкозаболеваний в первичном звене здравоохранения.

Качественная работа смотровых кабинетов и отделений профилактики вносит вклад в выявление заболеваний. В регионе - в одном из немногих в стране работают мужские смотровые кабинеты.

Возросла роль центров амбулаторной онкологической помощи. Специалисты осваивают новые методы исследований (взятие пункций молочной железы, щитовидной, предстательной), расширяются виды лекарственой терапии, которые проводятся пациентам на базе этих подразделений.

Необходимо развивать информационную систему для обеспечения преемственности работы всех звеньев.



Также специалисты обсудили достижение показателей федерального проекта, вопросы лекарственного обеспечения пациентов, кадровую ситуацию, планы по дооснащению диагностическим оборудованием, в том числе урологических отделений и др.



Армен Бенян поблагодарил коллег за методическое сопровождение развития региональной службы , отметив,что с экспертами федерального центра специалисты сотрудничают по многим направлениям.



"Заключения и рекомендации экспертов необходимы для объективной оценки, анализа и соответственно принятия решений по совершенствованию оказания медицинской помощи по профилю "онкология". Нехватку специалистов специализированной службы планируем преодолеть благодаря разработанной кадровой программе. Вопросы лекарственного обеспечения всегда на повестке, совместно с руководством Фонда ОМС будем обсуждать возможности увеличения финансирования этого направления. Информатизация сегодня основной инструмент организации деятельности в системе здравоохранения. Для развития информационной системы в части работы онкологической службы уже выделены дополнительные средства, будем дорабатывать ЕМИАС," - отметил врио министра.

Фото: Минздрав региона