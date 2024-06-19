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Современная стресс-тест система с велоэргометром поступила в Кинель-Черкасскую ЦРБ

19 июня 2024 14:33
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Оборудование позволяет проводить нагрузочное тестирование сердечно-сосудистой системы.

Современная стресс-тест система с велоэргометром поступила в Кинель-Черкасскую центральную районную больницу в рамках национального проекта "Здравоохранение". Оборудование позволяет проводить нагрузочное тестирование сердечно-сосудистой системы.

Исследования на новом оборудовании уже прошли порядка 470 человек. Это пациенты с высоким сердечно-сосудистым риском, больные с сахарным диабетом, которые подвержены атеросклерозу, курящие мужчины, а также пациенты с загрудинной болью.

«По косвенным признакам мы определяем кровоснабжение сердца, и констатируем наличие или отсутствие ишемического события. Если оно есть, то пациент направляется на плановую коронарографию, по результатам которой принимается решение о дальнейшей госпитализации или амбулаторном лечении. Благодаря новому оборудованию во время одного из нагрузочных тестов смогли вовремя определить стеноз аортального клапана у пациента и экстренно прооперировать его», - рассказал врач функциональной диагностики Анатолий Юрченко.

Специалисты напоминают, регулярные профилактические осмотры и диспансеризация позволяют выявлять заболевания, в том числе, сердечно-сосудистые, на ранней стадии.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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