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9 апреля состоялось заседание итоговой коллегии министерства здравоохранения Самарской области на тему «Здравоохранение Самарской области: итоги 2020 года, перспективные направления дальнейшего развития».

С приветственным словом к участникам заседания обратился Председатель Самарской Губернской Думы, Президент Самарского государственного медицинского университета, академик РАН Геннадий Котельников. Отметив, что весь мир больше года живет в ситуации пандемии, он выразил особую благодарность сотрудникам отрасли здравоохранения региона. Среди них более 12 тысяч врачей, свыше 25 тысяч медработников среднего звена, на которых лежала и лежит особая ответственность за жизнь и здоровье граждан Самарской области. Геннадий Котельников пожелал им здоровья и силы духа в борьбе с опасной инфекцией.

Курирующий сферу здравоохранения заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов подчеркнул: «Ни одна отрасль в губернии в прошедшем году не работала с такой тяжелейшей нагрузкой, как отрасль здравоохранения. Пандемия стала испытанием прежде всего для медицинских работников, а затем и всего общества. При этом продолжалось выполнение национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. И с большинством поставленных задач удалось справиться».

К сожалению, отметил зампред областного Правительства, опасная болезнь продолжает поражать жителей, и Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров обратил особое внимание на необходимость активных действий по борьбе с коронавирусной инфекцией, организации вакцинации, поставил перед отраслью задачи по эффективному выполнению всех направлений национального проекта, а также поручил приложить все силы, чтобы выполнить главную задачу системы здравоохранения — снижение смертности и увеличение продолжительности жизни населения.

Об итогах 2020 года и перспективах дальнейшего развития отрасли рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Пандемия стала главным вызовом 2020 года. Министр доложил о мерах, которые были приняты совместно министерством и Правительством региона, чтобы организовать эффективную медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в госпиталях, амбулаторных условиях, а затем реабилитацию в условиях санаториев. «В оказании помощи больным принимали участие 33 медицинских организации, было развернуто 6788 коек в инфекционных госпиталях, более половины из них были оборудованы центральной подачей кислорода. Потребовалось принятие срочных и порой нестандартных решений. На 20 увеличилось количество бригад скорой помощи в Самаре. В поликлиниках были организованы мобильные «инфекционные» бригады, медицинские работники прошли обучение по работе с инфекционными пациентами. Был создан Региональный координационный центр амбулаторно-поликлинической помощи пациентам с COVID-19, а также 4 амбулаторных центра компьютерной томографии. Количество неотложных бригад было увеличено до 274, к работе привлекался автотранспорт администраций муниципалитетов. На помощь медикам были направлены студенты медицинских вузов и волонтеры из числа учащихся медицинских колледжей, и я благодарю их за самоотверженную работу», — подчеркнул Армен Бенян.

Произошло существенное обновление автопарка службы скорой помощи и лечебных учреждений. Значимую роль в спасении пациентов с тяжелой формой COVID-19 и пневмонии сыграла санитарная авиация. Санитарный вертолет совершил 61 вылет в 11 районов губернии, доставив пациентов в специализированные медучреждения. Удалось спасти 64 человек.

Несмотря на нагрузку, связанную с коронавирусом, шло выполнение национального проекта «Здравоохранение». За год было возведено 32 ФАПа и 3 ОВОПа (6 ФАПов — на сэкономленные средства). Дальнейшая работа по возведению и ремонту ФАПов, врачебных амбулаторий будет продолжена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Поставлено 10 мобильных флюорографов и 3 маммографа, остальные 19 комплексов (мобильные ФАПы) закуплены в первом квартале 2021 года. В рамках реализации проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи на территории Самарской области» для 39 учреждений, оказывающих медицинскую помощь детям, поставлено 90 единиц медицинского оборудования. Введена в эксплуатацию детская поликлиника на 150 посещений в смену в г.о. Сызрань.

«К сожалению, сложная эпидемическая ситуация привела к росту смертности населения губернии, прежде всего от болезней системы кровообращения, дыхания, пищеварения. Поэтому был разработан план мероприятий по снижению смертности от неинфекционных заболеваний, профилактике общей заболеваемости, диспансеризации, активному привлечению граждан к здоровому образу жизни», — отметил министр.

Выступивший на заседании коллегии ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов подчеркнул, что университет считает работу с практическим здравоохранением одним из приоритетных направлений. А в период пандемии эта связь укрепилась еще больше. «Университет осуществляет свою деятельность по нескольким ключевым направлениям: подготовка высококвалифицированных кадров, оказание медицинской помощи пациентам, развитие науки и создание инновационных разработок для внедрения в практическое здравоохранение, — сообщил ректор. — Совместное решение самых актуальных проблем – вот тот подход, который реализуется ежедневно».

Директор ТФОМС Самарской области Владислав Романов, рассказывая о развитии системы обязательного медицинского страхования в губернии, подчеркнул: «Благодаря финансовой поддержке Правительства Российской Федерации и Самарской области и мерам, принимаемым в течение всего года по упреждению неблагоприятных последствий недостатка финансирования медицинским организациям, удалось обеспечить работоспособность медицинских организаций, оплатить оказанную медицинскую помощь и не допустить роста кредиторской задолженности».

Взаимодействию с министерством здравоохранения Самарской области по вопросам обеспечения реализации и защиты прав граждан на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь посвятила свое выступление Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова. Итоги работы кардиохирургической службы в период пандемии подвел главный врач Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова Владимир Горячев. А сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты губернии Павел Покровский отметил, что институты гражданского общества проявили себя в сложное время пандемии как партнеры регионального министерства здравоохранения. Они готовы и в 2021 году участвовать в системной работе по привлечению населения к профосмотрам, диспансеризации, вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Также на коллегии Александр Фетисов вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма Губернатора Самарской области особо отличившимся врачам, а также дипломы победителям конкурса «Лучший врач Самарской области» в 2020 году.