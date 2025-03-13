Состоялась рабочая встреча Андрея Орлова с коллегами из Мордовии

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На встрече с коллегами из Республики Мордовия представили региональный опыт организации и цифровизации льготного лекарственного обеспечения.

В министерстве здравоохранения состоялась рабочая встреча руководителя ведомства Андрея Орлова, заместителей министра здравоохранения Самарской области, министра здравоохранения Республики Мордовия Олега Маркина, и.о. министра промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия Сергея Кулебякина, представителей Федерального центра развития биотехнологий и медицины, а также специалистов инновационной биофармацевтической компании.

В начале встречи Андрей Орлов поблагодарил коллег за визит и отметил, что обеспечение пациентов региона льготными лекарственными препаратами на особом контроле губернатора Вячеслава Федорищева.

" За предыдущие 5 лет финансирование льготного лекарственного обеспечения из регионального бюджета выросло в 4,8 раза. При этом число пациентов, получающих лекарственные препараты, также увеличилось. Для обеспечения пациентов онкологического профиля в 2024 год по решению главы региона из регионального бюджета дополнительно было выделено 921 миллион рублей. Таким образом, со 2-го полугодия прошлого года мы смогли увеличить охват пациентов, получающих таргетную таблетированную терапию. В этом году запланировано выделение дополнительно 1,2 миллиардов рублей на льготное лекарственное обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями. В настоящее время осуществляется заключение долгосрочных контрактов на поставку лекарственных препаратов", - подчеркнул министр.

Врио заместителя министра - руководитель департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения Егор Ефимов рассказал коллегам об организации льготного лекарственного обеспечения жителей Самарской области.

Он отметил, что в регионе в системе льготного лекарственного обеспечения участвуют:

77 медучреждений

203 аптечных пункта

4032 медицинских работника выписывают рецепты

183 фармацевтических специалиста

«По итогам 2024 года за счет средств регионального и федерального бюджетов более 230 тысяч жителей обеспечены льготными лекарственными препаратами. Медицинские работники региона выписывают рецепты в электронном виде. Электронный рецепт обеспечивает полноценное взаимодействие пациента, врача и фармацевта.

Организацией процесса закупки и снабжения аптек льготными лекарственными препаратами в регионе занимается уполномоченная организация «Самарафармация». Помимо обеспечения медицинскими препаратами, учреждение занимается также поставками медоборудования, быстровозводимых модульных конструкций, автотранспорта», - отметил замминистра.

По результатам встречи коллеги договорились

- о подготовке согласованных законодательных инициатив, направленных на повышение доступности и охвата лекарственной терапии, в особенности ресурсозатратных заболеваний, проведению совместных образовательных мероприятий по вопросам применения в клинической практике новейших лекарственных препаратов отечественной разработки,

- привлечению медицинских экспертов Самарской области и Республики Мордовия к независимой оценке качества лекарственной терапии в регионах.

Фото: минздрав СО