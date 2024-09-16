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Скончалась Заслуженный врач РФ Марина Ромашева, проработавшая в больнице Пирогова более 34 лет

16 сентября 2024 14:28
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Прощание состоится 17 сентября с 11:00 до 12:00 в конференц-зале больницы имени Пирогова.

На 84-м году скоропостижно скончалась Марина Леонидовна Ромашева. Врач-анестезиолог – реаниматолог, врач высшей квалификационной категории, «Отличник здравоохранения РФ», «Почетный донор СССР», «Заслуженный врач РФ». Марина Леонидовна посвятила жизнь медицине и спасению людей, более 34 лет проработала в Самарской городской клинической больнице №1 им. Н.И. Пирогова, из них почти 27 - возглавляла отделение реанимации и интенсивной терапии.

Светлая память о враче и наставнике, о профессиональных и человеческих качествах Марины Леонидовны навсегда останется в сердцах коллег, учеников и пациентов.

Прощание состоится 17 сентября с 11:00 до 12:00 в конференц-зале больницы имени Пирогова (г. Самара, ул. Полевая, д.80ж).

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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