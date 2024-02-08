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Сергей Вдовенко с рабочим визитом посетил Самарскую городскую больницу № 5

8 февраля 2024 15:24
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Больница включает круглосуточный стационар на 211 коек, взрослые и детские поликлинические отделения.

Врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко с рабочим визитом посетил Самарскую городскую больницу № 5.

Больница включает круглосуточный стационар на 211 коек, взрослые и детские поликлинические отделения.
Совместно с главным врачом учреждения Ольгой Чуйковой врио заместителя ведомства проконтролировали работу подразделений больницы, в том числе новый центр амбулаторной онкологической помощи. Специализированное отделение больницы было открыто в 2023 году благодаря национальному проекту «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Центр обслуживает почти 350 тысяч жителей Кировского района и ближайших территорий. За время его работы специалисты центра оказали помощь уже более 1000 пациентам. Также Сергей Вдовенко проинспектировал организацию работы на новом оборудовании - рентгеновское, эндоскопическое и ультразвуковое.

На встрече с коллективом главный врач представила доклад об обновлении подразделений. В больнице за последние годы:
-в подразделения поставлена новая медтехника для диагностики заболеваний - 6 ультразвуковых аппаратов, ЭКГ аппараты, аппараты холтеровского мониторирования
-обновлено рентгенологическое оборудование – поставлены маммограф, два рентгенологических цифровых комплекса, цифровой флюорограф
-проведен ремонт под установку тяжелого оборудования
-поступили три новых автомобиля
-открыт центр амбулаторной онкологической помощи.

«С администрацией больницы мы сделали обход, посмотрели итоги преобразований и то, что требует обновлений. Основа здравоохранения – кадры и материальная база. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» нам многое удалось сделать для создания условий для медработников и пациентов. Это новая медицинская инфраструктура для сельского здравоохранения и городов, современная медтехника для диагностики и лечения, новые санитарные машины. И мы продолжим эту работу. Сегодня прорабатываем вопрос включения в региональный проект по модернизации первичного звена именно городских подразделений в части проведения капитальных ремонтов в учреждениях. В больнице увидел много молодых специалистов, которые любят свою профессию и готовы осваивать новое. У учреждения есть перспективы и основа их - сплоченная команда опытных и начинающих медицинских работников. Команда, которая работает во благо сбережения здоровья пациентов, увеличения продолжительности жизни и снижения смертности», - отметил Сергей Вдовенко.

В завершении встречи Сергей Вдовенко вручил ведомственные награды сотрудникам больницы.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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