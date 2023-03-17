Сегодня в здании будущей поликлиники в Волгаре прошла экскурсия для учащихся Самарского медицинского колледжа

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Сегодня в здании будущей поликлиники в микрорайоне Волгарь прошла экскурсия для учащихся выпускных курсов Самарского медицинского колледжа имени Н. Ляпиной.



В мероприятии приняли участие заместитель министра здравоохранения Самарской области – руководитель департамента правового и кадрового обеспечения Денис Бутолин, главный врач Самарской городской больницы №10 Дмитрий Лисица и заместитель главного врача, главный внештатный специалист по инфекционным болезням региона Елена Стребкова, директор медицинского колледжа Надежда Ярочкина и будущие выпускники.

Строительство шестиэтажной поликлиники в Куйбышевском районе Самары началось в 2021 году. На сегодняшний день готовность объекта — более 70%: выполняется внутренняя отделка помещений и монтаж инженерных коммуникаций. В ближайшее время начнется благоустройство прилегающей территории. Начать прием пациентов планируется осенью.



«Волгарь — молодой, быстрорастущий микрорайон. Здесь уже создана вся необходимая для жизни социальная инфраструктура, важной частью которой станет новая поликлиника на 700 посещений в смену, — отметил заместитель министра Денис Бутолин. — Приоритет для любого специалиста при трудоустройстве — возможность работать в комфортных и современных условиях. Сегодня почти 200 наших будущих выпускников ознакомились с потенциальным местом работы, получили ответы на свои вопросы, оценили масштаб этого подразделения».



Дмитрий Лисица и Елена Стребкова рассказали студентам о структуре и особенностях работы будущей поликлиники.



В здании площадью более 13 тысяч квадратных метров разместятся женская консультация, детское отделение, лечебно-диагностический блок с кабинетами врачей общей практики и узких специалистов, палаты дневного пребывания для детей и взрослых, отделения хирургии и медицинской реабилитации, оснащенные современным оборудованием.



«Поликлиника спроектирована с учетом современных подходов к организации работы амбулаторного подразделения, санитарно-эпидемиологических требований и технологий бережливого производства, — подчеркнула Елена Алексеевна. — Предусмотрены отдельные входные группы для детей и взрослых, фильтр-боксы, состоящие из нескольких помещений, где будут осматриваться пациенты с симптомами вирусных инфекций. Мощная диагностическая база позволит выполнять широкий спектр обследований, необходимых для оценки состояния здоровья пациента и выявления заболеваний на ранних стадиях. Это поликлиника нового поколения, поистине уникальное подразделение. И, мы надеемся, те из вас, кто присоединится к работе отделения, помогут нам сделать его еще более уникальным».



Как рассказал главный врач Дмитрий Лисица, учреждение проводит активную работу по привлечению специалистов в новую поликлинику.



«Мы уже встречаемся с соискателями и рассматриваем возможности предоставления мер социальной поддержки. С подробной информацией о вакансиях можно ознакомиться на сайте и официальной странице нашей больницы в социальных сетях. Для вас, коллеги, это прекрасная возможность начать свой путь к успешному становлению в профессии в молодом сильном коллективе», — обратился к студентам Дмитрий Николаевич.



В рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в Самарской области реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. При поддержке губернатора Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации.



Выпускники вузов и колледжей могут получить «подъемные» в размере 200 тысяч и 300 рублей при трудоустройстве по наиболее востребованным и дефицитным специальностям. Адаптации специалистов способствует предоставление служебного жилья, компенсация ипотечного кредита и другие меры социальной поддержки.

Фото: минздрав СО