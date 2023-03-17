Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего за день три человека были спасены на Волге.
Около Вилоновского спуска на Волге спасатели сняли  с дрейфующей льдины рыбака
Строительство шестиэтажной поликлиники в Куйбышевском районе Самары началось в 2021 году. На сегодняшний день готовность объекта — более 70%.
Сегодня в здании будущей поликлиники в Волгаре прошла экскурсия для учащихся Самарского медицинского колледжа
Участники акции – дошкольники в возрасте 6-7 лет, которые относятся к I возрастной ступени комплекса ГТО.
26 марта в Самаре состоится очный этап областной акции «Единый день ГТО»
Матч прошел в упорной борьбе, с большим количеством нарушений и единоборств.
Молодежка «Крыльев Советов» сыграла вничью с «Факелом» - 0:0
На сегодняшний день на стройплощадке в исторической части города продолжаются монтаж, сварка и сболчивание тоннелепроходческого комплекса.
Монтаж тоннелепроходческого комплекса в зоне метростроя в Самаре планируют завершить к середине апреля
После матча между «Крыльями» и «Ахматом» будет подан дополнительный транспорт
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка.
Комментарии Германа Грефа журналистам по итогам заседания Наблюдательного совета Сбербанка 17 марта
Наблюдательный совет рассмотрел вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2022 года.
Состоялось заседание Наблюдательного совета ПАО Сбербанк
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.41
0.66
EUR 81.14
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинские школьники стали очевидцами соревнований пожарно-спасательных частей
В Самарской области официально открыли Год педагога и наставника
«Баскетбол 3х3»: в СК "Локомотив" проходит чемпионат и первенство СО по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сегодня в здании будущей поликлиники в Волгаре прошла экскурсия для учащихся Самарского медицинского колледжа

17 марта 2023 20:29
100
Строительство шестиэтажной поликлиники в Куйбышевском районе Самары началось в 2021 году. На сегодняшний день готовность объекта — более 70%.

Сегодня в здании будущей поликлиники в микрорайоне Волгарь прошла экскурсия для учащихся выпускных курсов Самарского медицинского колледжа имени Н. Ляпиной.

В мероприятии приняли участие заместитель министра здравоохранения Самарской области – руководитель департамента правового и кадрового обеспечения Денис Бутолин, главный врач Самарской городской больницы №10 Дмитрий Лисица и заместитель главного врача, главный внештатный специалист по инфекционным болезням региона Елена Стребкова, директор медицинского колледжа Надежда Ярочкина и будущие выпускники.

Строительство шестиэтажной поликлиники в Куйбышевском районе Самары началось в 2021 году. На сегодняшний день готовность объекта — более 70%: выполняется внутренняя отделка помещений и монтаж инженерных коммуникаций. В ближайшее время начнется благоустройство прилегающей территории. Начать прием пациентов планируется осенью.

 «Волгарь — молодой, быстрорастущий микрорайон. Здесь уже создана вся необходимая для жизни социальная инфраструктура, важной частью которой станет новая поликлиника на 700 посещений в смену, — отметил заместитель министра Денис Бутолин. — Приоритет для любого специалиста при трудоустройстве — возможность работать в комфортных и современных условиях. Сегодня почти 200 наших будущих выпускников ознакомились с потенциальным местом работы, получили ответы на свои вопросы, оценили масштаб этого подразделения».

Дмитрий Лисица и Елена Стребкова рассказали студентам о структуре и особенностях работы будущей поликлиники.

В здании площадью более 13 тысяч квадратных метров разместятся женская консультация, детское отделение, лечебно-диагностический блок с кабинетами врачей общей практики и узких специалистов, палаты дневного пребывания для детей и взрослых, отделения хирургии и медицинской реабилитации, оснащенные современным оборудованием.

 «Поликлиника спроектирована с учетом современных подходов к организации работы амбулаторного подразделения, санитарно-эпидемиологических требований и технологий бережливого производства, — подчеркнула Елена Алексеевна. — Предусмотрены отдельные входные группы для детей и взрослых, фильтр-боксы, состоящие из нескольких помещений, где будут осматриваться пациенты с симптомами вирусных инфекций. Мощная диагностическая база позволит выполнять широкий спектр обследований, необходимых для оценки состояния здоровья пациента и выявления заболеваний на ранних стадиях. Это поликлиника нового поколения, поистине уникальное подразделение. И, мы надеемся, те из вас, кто присоединится к работе отделения, помогут нам сделать его еще более уникальным».

Как рассказал главный врач Дмитрий Лисица, учреждение проводит активную работу по привлечению специалистов в новую поликлинику.

 «Мы уже встречаемся с соискателями и рассматриваем возможности предоставления мер социальной поддержки. С подробной информацией о вакансиях можно ознакомиться на сайте и официальной странице нашей больницы в социальных сетях. Для вас, коллеги, это прекрасная возможность начать свой путь к успешному становлению в профессии в молодом сильном коллективе», — обратился к студентам Дмитрий Николаевич.

В рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в Самарской области реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. При поддержке губернатора Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации.

Выпускники вузов и колледжей могут получить «подъемные» в размере 200 тысяч и 300 рублей при трудоустройстве по наиболее востребованным и дефицитным специальностям. Адаптации специалистов способствует предоставление служебного жилья, компенсация ипотечного кредита и другие меры социальной поддержки.

 

Фото:   минздрав СО

 

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Областной госпиталь является одним из ключевых учреждений в проекте «Возвращение».
15 марта 2023, 14:17
В Самарском госпитале для ветеранов войн состоялось заседание Попечительского совета
Областной госпиталь является одним из ключевых учреждений в проекте «Возвращение». Здравоохранение
527
В 2015 году были  открыты так называемые прямые противовирусные препараты, которые изменили всю терапию для таких пациентов.
14 марта 2023, 20:34
Главный инфекционист региона рассказала о профилактике и лечении вирусного гепатита С
В 2015 году были  открыты так называемые прямые противовирусные препараты, которые изменили всю терапию для таких пациентов. Здравоохранение
1012
Медработники приглашают всех жителей посетить поликлиники с профилактической целью.
13 марта 2023, 14:10
За 2 месяца этого года диспансеризацию и профилактический медосмотр прошли более 140 тысяч жителей региона
Медработники приглашают всех жителей посетить поликлиники с профилактической целью.   Здравоохранение
913
Здравоохранение
Строительство шестиэтажной поликлиники в Куйбышевском районе Самары началось в 2021 году. На сегодняшний день готовность объекта — более 70%.
17 марта 2023  20:29
Сегодня в здании будущей поликлиники в Волгаре прошла экскурсия для учащихся Самарского медицинского колледжа
100
Заражение вирусным гепатитом С происходит парентеральным путём при употреблении наркотических и психотропных препаратов, а также половым путём при незащищённых контактах. Заражение вирусным гепатитом С происходит парентеральным путём при употреблении нарк
17 марта 2023  17:24
«Вирусный гепатит С — излечимое заболевание»: специалисты минздрава СО рассказали об успехах противовирусной терапии
154
17 марта 2023  11:47
Всероссийский проект «Химия была, но мы расстались» приходит в Самару
154
По карте жителя Самарской области можно будет приобрести лекарства в аптеках.
17 марта 2023  11:30
По карте жителя Самарской области можно будет приобрести лекарства в аптеках
254
Самарская областная детская инфекционная больница оказывает круглосуточную медицинскую помощь инфекционного профиля жителям Самары и губернии.
16 марта 2023  19:41
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров проверили подготовку к работе нового корпуса детской инфекционной больницы
514
Здесь специалисты ведут консультативный прием, проводят плановые и экстренные обследования, оказывают пациентам неотложную помощь.
16 марта 2023  16:29
Жители Кинель-Черкасского района проходят обследования в новом приемно-диагностическом отделении ЦРБ
472
В министерстве здравоохранения региона прошли рабочие совещания по вопросам организации лекарственного обеспечения, работы медицинских учреждений.
16 марта 2023  15:19
Специалисты минздрава СО поделились с коллегами из Воронежской области опытом организации льготного лекарственного обеспечения жителей региона
572
В регионе развивается служба помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С.
15 марта 2023  19:18
На базе Самарской больницы № 10 создан центр по лечению пациентов с гепатитом С
1363
Осенью Галина Андреевна начала прием пациентов в новом фельдшерско-акушерском пункте.
15 марта 2023  15:10
Фельдшер Галина Аитова 53 года заботится о здоровье своих земляков, работая в ФАПе села Чувашское Урметьево
766
Областной госпиталь является одним из ключевых учреждений в проекте «Возвращение».
15 марта 2023  14:17
В Самарском госпитале для ветеранов войн состоялось заседание Попечительского совета
527
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
5502
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
17072
Весь список
В центре внимания
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта.
16 марта 2023  13:51
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
541
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
16 марта 2023  10:35
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
452
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
16 марта 2023  10:20
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
466
Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
16 марта 2023  10:15
В Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
1736
Во встрече также принял участие министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
15 марта 2023  17:12
Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина обсудили меры по улучшению работы общественного транспорта в Самаре
621
Весь список