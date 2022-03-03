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Сегодня, 3 марта отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха

3 марта 2022 14:03
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Сегодня, 3 марта отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха

Заведующий оториноларингологическим отделением Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Евгений  Ильич Слюсарев:

Ежегодно 3 марта отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха. Его учредила Всемирная организация здравоохранения.

Во всём мире количество людей с социально значимыми нарушениями слуха превышает 466 миллионов, из них более 34 миллионов – дети.

Около половины всех случаев глухоты и прочих нарушений слуха можно предотвратить, устранив причины их развития.

На наш слух влияют острые и хронические воспалительные заболевания среднего уха, а также общие вирусные заболевания, сильный шум, механические повреждения и травмы, приём некоторых ототоксичных антибиотиков и многие другие факторы.

Восстановить потерянный слух очень сложно, а в некоторых случаях практически невозможно.

В результате хронических отитов нагноительный процесс разрушает барабанную перепонку, что неизбежно ведёт к нарушению слуха.

Осложнения после перенесённых детских инфекций, таких как корь, скарлатина, паротит (свинка) также могут быть причиной снижения слуха или даже одно- или двухсторонней глухоты.

Современная отохирургия позволяет использовать  методы оперативного лечения при хроническом гнойном среднем отите, а именно – санирующие операции с восстановлением анатомической целостности среднего и наружного уха.  Тимпанопластика — реконструкция не только барабанной перепонки, но и разрушенных слуховых косточек. Недостающие элементы этих косточек мы заменяем искусственными протезами. Операция проводится с помощью современного микроскопа для отохирургии.

 Отоларингологическое отделение областной детской больницы единственное детское экстренное отделение в Самаре, в котором за год проходят лечение около 2500 детей со всего региона.

Ежегодно врачи отделения проводят около 30 операций детям по восстановлению слуха при хронических отитах в рамках высокотехнологичной медицинской помощи.

Как сохранить хороший слух?

  • Своевременное лечить под контролем врача  воспалительные заболевания уха, острые респираторные вирусные инфекции, заболевания носа и его придаточных пазух, которые являются частой причиной заболеваний среднего уха и, как следствие, снижения слуха.
  • Не употреблять лекарства без назначения врача. Некоторые медицинские препараты (в частности — мощные антибиотики) при неумеренном применении могут оказывать токсическое воздействие на органы слуха
  • Защищать  уши во время водных процедур. Если вы много купаетесь (ходите в бассейн, живете на берегу моря), следует закрывать уши перед тем, как войти в воду. Для этого можно использовать беруши, а если их нет под рукой — ватные тампоны.
  • Беречь уши от сильного шума. Опасным является уровень шума свыше 80 децибел. Если вы работаете на шумном производстве, используйте специальные защитные средства — беруши, наушники. Если вы относитесь к группе риска, нужно также регулярно проверять слух на предмет возможного ухудшения.
  • Беречь  уши от перепадов давления при авиаперелетах или, например, при подводном плавании. В первом случае необходимо помнить о банальных мерах предосторожности при взлете и посадке — приоткрывать рот, чтобы выровнять давление. После полета нужно какое-то время находиться в тишине, чтобы уши отдохнули от перепадов давления и шума в салоне самолета. Если вы занимаетесь дайвингом, нужно тщательно соблюдать порядок действий при погружении и при подъеме, чтобы не допустить баротравмы уха.
  •  Не удалять серные пробки самостоятельно — это имеет право делать только врач-отоларинголог.

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