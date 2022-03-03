Сегодня, 3 марта отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха

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Заведующий оториноларингологическим отделением Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Евгений Ильич Слюсарев:

Ежегодно 3 марта отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха. Его учредила Всемирная организация здравоохранения.

Во всём мире количество людей с социально значимыми нарушениями слуха превышает 466 миллионов, из них более 34 миллионов – дети.

Около половины всех случаев глухоты и прочих нарушений слуха можно предотвратить, устранив причины их развития.

На наш слух влияют острые и хронические воспалительные заболевания среднего уха, а также общие вирусные заболевания, сильный шум, механические повреждения и травмы, приём некоторых ототоксичных антибиотиков и многие другие факторы.

Восстановить потерянный слух очень сложно, а в некоторых случаях практически невозможно.

В результате хронических отитов нагноительный процесс разрушает барабанную перепонку, что неизбежно ведёт к нарушению слуха.

Осложнения после перенесённых детских инфекций, таких как корь, скарлатина, паротит (свинка) также могут быть причиной снижения слуха или даже одно- или двухсторонней глухоты.

Современная отохирургия позволяет использовать методы оперативного лечения при хроническом гнойном среднем отите, а именно – санирующие операции с восстановлением анатомической целостности среднего и наружного уха. Тимпанопластика — реконструкция не только барабанной перепонки, но и разрушенных слуховых косточек. Недостающие элементы этих косточек мы заменяем искусственными протезами. Операция проводится с помощью современного микроскопа для отохирургии.

Отоларингологическое отделение областной детской больницы единственное детское экстренное отделение в Самаре, в котором за год проходят лечение около 2500 детей со всего региона.

Ежегодно врачи отделения проводят около 30 операций детям по восстановлению слуха при хронических отитах в рамках высокотехнологичной медицинской помощи.

Как сохранить хороший слух?