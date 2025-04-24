СамГМУ возглавил работу регионального медицинского образовательного кластера по подготовке специалистов здравоохранения

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Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) возглавил работу по созданию и дальнейшей координации работы регионального медицинского образовательного кластера (РМОК). Соответствующее соглашение о партнерстве с профессиональными образовательными организациями и ведущими медицинскими организациями региона подписал ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов. Идея по созданию РМОК направлена на совершенствование системы подготовки специалистов среднего звена для отрасли здравоохранения субъектов Российской Федерации. Соглашение определяет порядок объединения усилий СамГМУ, профессиональных образовательных организаций, органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья и медицинских организаций-партнеров региона. Курирование проекта осуществляет министерство здравоохранения Самарской области.

Инициатива по созданию РМОК принадлежит Министерству здравоохранения Российской Федерации, Министерству науки и высшего образования и Министерством просвещения. В Самарской области в состав РМОК вошли 11 ведущих медицинских организаций региона. Среди образовательных учреждений за СамГМУ закреплены Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной, Тольяттинский медицинский колледж, Сызранский медико-гуманитарный колледж, Губернский колледж города Похвистнево и Большеглушицкий государственный техникум. СамГМУ будет выступать не только координатором РМОК, но и методологическим центром подготовки медицинских специалистов среднего звена, а также инициатором внедрения лучших образовательных практик в курируемых учреждениях.

Ректор СамГМУ отметил, что университет имеет многолетний опыт подготовки высококвалифицированных кадров для системы здравоохранения.

«В СамГМУ сегодня реализуются все уровни образования – от профессионального обучения до ДПО, - подчеркнул Александр Колсанов. - В прошлом году мы запустили новые образовательные программы, которые соответствуют самым современным требованиям и запросам медицины будущего. Мы рады возможности делиться своим опытом и лучшими образовательными практиками с коллегами и уверены, что такое взаимодействие пойдет на пользу региональной системе здравоохранения и, конечно, пациентам».

В настоящий момент подготовлена «дорожная карта» мероприятий по организации работы РМОК на период 2025-2030 гг., определены показатели эффективности деятельности профессиональных образовательных организаций, входящих в кластер. В рамках деятельности РМОК также готовится проект программы, который определит дальнейшие шаги по развитию регионального медицинского образовательного кластера.

Координатором проекта выступает «Всероссийский учебно-научно-методический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию» Министерства здравоохранения России. Создание РМОК направлено на повышение эффективности реализации федерального проекта «Медицинские кадры» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Для ознакомления с инновационными продуктами, которые могут быть использованы в образовательном процессе и последипломной подготовке специалистов со средним медицинским образованием представители региональных профессиональных образовательных организаций посетили Институт инновационного развития СамГМУ. Совместно с представителями университета они обсудили совершенствование компетенций преподавателей в области цифровизации и телемедицины в соответствии с планируемой Программой деятельности РМОК до 2030 года.