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СамГМУ и НМИЦ радиологии запустили первую совместную программу

14 октября 2024 10:11
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СамГМУ и НМИЦ радиологии запустили первую совместную программу

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России и  Национальный медицинский исследовательский центр радиологии  (НМИЦ радиологии) Минздрава России разработали и запустили первую совместную сетевую программу дополнительного профессионального образования «Колоректальный рак: новый взгляд на проблему». 

Цель проекта  — помочь специалистам в систематизации, углублении и совершенствовании профессиональных знаний и навыков в сфере диагностики колоректального рака.

Заболеваемость и смертность от данного вида рака, в том числе осложненного метастатическим процессом, продолжает расти. Это делает тему особенно актуальной для врачей разных специальностей.

Презентовали программу 9 октября на заседании СамГМУ и НМИЦ радиологии. С приветственным словом выступили ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор Александр Колсанов и академик РАН, директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

В ходе специального мастер-класса, который прошел на базе Самарского областного клинического онкологического диспансера (СОКОД), участники мероприятия в режиме реального времени смогли наблюдать за ходом операции по лапароскопической резекции сигмовидной кишки, которая была выполнена в НМИЦ радиологии. Также эксперты обсудили актуальные вопросы лечения колоректального рака,  основные подходы при синхронных метастазах колоректального рака, тактику лечения, показания/противопоказания к проведению лапараскопических операций, плюсы и минусы таких хирургических вмешательств, принципы проведения лимфодиссекции и другое.

Как отмечает Олег Каганов, одна из основных задач, которую ставили  перед собой при разработке программы — подготовить специалиста, готового и способного своевременно заподозрить у пациента злокачественное новообразования в процессе своей профессиональной деятельности независимо от специальности.
 Обучение предусматривает освоение врачом наиболее важных аспектов современной онкологии с помощью лекционного курса, семинарских занятий, дистанционного МК и самостоятельной работы.

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