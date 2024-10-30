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СамГМУ и холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех начинают сотрудничество по ряду направлений
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СамГМУ и холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех начинают сотрудничество по ряду направлений

30 октября 2024 09:10
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СамГМУ и холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех начинают сотрудничество по ряду направлений

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России посетила делегация холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех во главе с генеральным директором, членом Бюро Союза машиностроителей России Вадимом Калюгиным. Они посетили инновационную инфраструктуру вуза: Центр прорывных исследований «ИТ в медицине», Центр серийного производства (ЦСП), Инжиниринговый центр, а также Клиники СамГМУ, в том числе «цифровую операционную». На итоговом совещании обсудили взаимодействие с университетом и наметили несколько направлений для сотрудничества.

В итоговом совещании со стороны холдинга приняли участие генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин, заместитель генерального директора по развитию персонала Алексей Атланов, директор по инновационному и технологическому развитию Вячеслав Кормилицын и директор по развитию проектов медицинского направления Валерия Тонкошкурова. Со стороны университета в совещании принял участие ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов, директор инжинирингового центра Алексей Рубцов, заместитель главного врача Клиник СамГМУ по развитию и внебюджетной деятельности Антон Багин, заместитель главного врача Клиник СамГМУ по хирургии Сергей Быстров и руководитель практик ПИШ СамГМУ Денис Жейков.

Представители «Швабе» высоко оценили проект «цифровой операционной» и заинтересовались инновационной медицинской продукцией СамГМУ, в том числе системой хирургической навигации «Автоплан», реабилитационными комплексами Revi, системой дистанционного мониторинга физиологических показателей Health Check-Up и другими разработками. «Швабе» рассмотрят возможность дистрибуции оборудования СамГМУ через собственную развитую дистрибьюторскую сеть и площадки партнеров. 

Еще один вопрос касался сотрудничества по созданию российской линейки гибкой и жесткой эндоскопии и организации ее серийного производства. У СамГМУ уже есть хорошие наработки по гибкой эндоскопии и возможности потенциального серийного производства данного медицинского оборудования на базе собственного ЦСП. Было принято решение создать совместную рабочую группу для проработки данного направления. 

Также стороны обсудили сотрудничество по формированию образовательного и карьерного трека по направлению «медицинское приборостроение» на базе Передовой медицинской инженерной школы (ПМИШ) СамГМУ. Холдинг «Швабе» рассматривает СамГМУ в качестве площадки для подготовки кадрового резерва инженеров для собственных производственных площадок по направлению приборостроения, в том числе медицинского, с целевым финансированием.

Вместе с тем в рамках встречи стороны рассмотрели возможность интеграции СамГМУ в образовательно-профессиональный трек «Ростех.Биотехмед». В рамках программы готовят специалистов медицинского приборостроения. Преимущество данного трека в том, что студенты начинают работать на предприятиях «Швабе» с первого курса. 

«Сегодняшний визит позволит нам вместе с университетом выстроить новый вектор сотрудничества по разработке и поставке медицинского оборудования в совершенно разных направлениях, - говорит Вадим Калюгин. - Сам холдинг «Швабе» является одним из поставщиков медицинской техники, специализируется в области реализации комплексных проектов по строительству учреждений здравоохранения и имеет огромный многолетний опыт. Считаю, что наше сотрудничество с СамГМУ приведет к еще большей нацеленности и реализации задач по импортозамещению и импортонезависимости России».

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