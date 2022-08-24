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Самарцев приглашают пройти бесплатное, анонимное, моментальное тестирование на ВИЧ-инфекцию

24 августа 2022 17:18
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Дан старт проекту «Тест для победы. Помощь рядом». В Самару и Уфу отправились тест-мобили.

Сегодня, 24 августа, в Казани на форуме «Сообщество» ПФО дан торжественный старт проекту «Тест для победы. Помощь рядом». В Самару и Уфу отправились тест-мобили, чтобы уже завтра, 25 августа, начнут свою работу по проведению тестирования на ВИЧ-инфекцию на оживлённых точках городов.

В мероприятии приняли участие секретарь Общественной палаты Российской Федерации Лидия Михеева, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, председатель общественной палаты Республики Татарстан Зиля Валеева, генеральный директор Автономной благотворительной некоммерческой организации «Новый век» (исполнителя проекта) Лилия Таишева, член Общественной палаты Самарской области Светлана Полдамасова, члены Общественной палаты Башкортостана.

Проект «Тест для победы. Помощь рядом» является победителем второго конкурса 2022 года Фонда президентских грантов (ФПГ). В ходе акций, проводимых в городах – участниках проекта, все желающие смогут пройти бесплатное, анонимное, моментальное тестирование на ВИЧ-инфекцию.

В Самаре акции проекта будут организованы совместно ГБУЗ «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД». Тест-мобили проекта будут работать в течение трёх дней – 25, 26 и 27 августа 2022 г. с 11:00-15:00- по адресу: г. Самара, проспект Кирова, д. 147, ТРК «Вива Лэнд».

«Проект «Тест для победы. Помощь рядом» необходим, актуален и востребован. Мы ещё не оправились от пандемии коронавируса и её последствий, и сегодня как никогда актуальными становятся вопросы профилактики, своевременного и грамотного лечения заболеваний, в том числе тех, которые относятся к социально значимым (ВИЧ, гепатиты, туберкулез и т.д). Данный проект будет востребован не только у молодого поколения, но, и у людей старшего возраста, потому что мобильные бригады «Тест-мобили» предоставляют широкий спектр услуг профилактической помощи. Сегодня, я и представители Общественных палат из регионов Приволжского федерального округа прошли процедуру тестирования. Она безболезненная, быстрая и не требует документов. Жителям Самары предоставляется прекрасная возможность стать участниками проекта и пройти анонимное и моментальное тестирование на ВИЧ-инфекцию», - отметила Светлана Полдамасова.

 

Фото:   правительство СО

 

Теги: Мероприятия

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