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Самарцам дали рекомендации по работе в мороз

20 января 2021 12:07
146
Самарцам дали рекомендации по работе в мороз

В настоящее время в Самарской области установились погодные условия с низкой температурой воздуха. Работники ряда организаций и предприятий осуществляют свою деятельность на открытом воздухе. Для этих работников существует потенциальный риск получения серьезных травм от холода. Среди них: переохлаждение, обморожение и др.

В соответствии со статьёй 212 Трудового Кодекса Российской Федерации работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда работников. Работодателю необходимо оценить риск воздействия на работников пониженных температур воздуха и для его снижения принять необходимые меры, предусмотренные методическими рекомендациями МР 2.2.7.2129-06 «Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или
в неотапливаемых помещениях».

Основные требования, которые необходимо учитывать работодателем на этапе планирования и проведения работ в холодное время состоят в следующем:

  • к работе на холоде допускаются работники не имеющие каких-либо медицинских противопоказаний для работы на морозе;

  • работники должны быть обеспечены комплектом средств индивидуальной защиты, соответствующим текущим климатическим условиям;

  • в соответствии с трудовым законодательством привлечение работников
    к выполнению трудовых обязанностей в холодное время на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должно сопровождаться специальными перерывами для обогрева. Причем данные перерывы обязательно включаются
    в рабочее время и подлежат оплате; 

  • продолжительность и количество перерывов зависят не только от температуры воздуха, но и от силы ветра. Температура воздуха в местах обогрева должна поддерживаться на уровне 21-25°C. Данные помещения также следует оборудовать устройствами для обогрева кистей и стоп, температура которых должна быть в диапазоне 35-40°C;

  • перечень отдельных видов работ, а также продолжительность и порядок предоставления специальных перерывов устанавливаются правилами внутреннего распорядка и иными локальными актами работодателя.

Кроме этого, работодателям нужно обратить особое внимание на территорию, которая окружает производственные здания, поскольку пониженная внешняя температура становится причиной обледенения и из-за этого резко увеличивается количество травм и несчастных случаев на производстве. Поэтому работодатели должны организовать регулярную уборку прилегающих территорий, посыпать дорожки и наледи песком и сбивать сосульки на крышах офисных
и производственных зданий.

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