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Самарской области выделено дополнительно более 211 млн рублей

16 сентября 2021 18:35
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На обеспечение бесплатными лекарствами лечащихся на дому пациентов с COVID-19.

Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения Правительства РФ о выделении регионам дополнительных федеральных средств для софинансирования расходных обязательств регионов по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

Самарской области на эти цели выделено 211 509,8 тыс. рублей. Об этом сообщил член Комиссии, депутат от Самарской области, первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы Леонид Симановский. Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. Соответствующее распоряжение Правительства РФ будет подписано в ближайшее время. 

Леонид Симановский напомнил, что в декабре 2020 года парламентской Комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований совместно с Правительством было выделено Самарской области на эти цели 66 091,6 тыс. рублей, в январе этого года – 38 651,4 тыс. рублей, в марте - 71 927,5 тыс. рублей, в июле – 14,7 млн рублей. 

Леонид Симановский пояснил:

«Парламентская Комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований, членом которой я являюсь, вместе с Правительством РФ продолжает оказывать помощь регионам в условиях пандемии коронавируса. Это касается и обеспечения бесплатными лекарствами пациентов, которые лечатся от COVID-19 амбулаторно. Осенью прошлого года такое поручение дал Президент РФ Владимир Владимирович Путин, и Правительство РФ с декабря прошлого года регулярно выделяет регионам необходимую финансовую поддержку. Это очень важно для сохранения здоровья наших граждан и борьбы с пандемией. С учетом одобренных сегодня Комиссией средств, дополнительная финансовая помощь на обеспечение бесплатными лекарствами всех лечащимся на дому от COVID-19 выделяется регионам, в том числе, Самарской области, уже в пятый раз, и будет продолжена.» 

 

Фото из открытых источников

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