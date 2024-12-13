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Самарский врач-педиатр: "Гиповитаминозы отрицательно сказываются на росте и развитии детей

13 декабря 2024 14:49
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В зимний период у детей достаточно часто выявляется гиповитаминозы.

Заведующая поликлиническим отделением Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой, врач-педиатр Олеся Миненкова:

"В зимний период у детей достаточно часто выявляется гиповитаминозы. Это недостаток витаминов и минералов в организме, который приводит к нарушению обмена веществ и отрицательно сказывается на росте и развитии детей. Именно поэтому гиповитаминозы у детей требуют своевременной диагностики, выяснения причин и коррекции витаминно-минеральной недостаточности.

К чему может привести отсутствие витаминов или их недостаток в детском организме

нарушению обмена веществ
снижению физической и умственной работоспособности
быстрой утомляемости организма
снижению способности иммунной системы противостоять неблагоприятному воздействию внешней среды.

Все эти факторы отрицательно сказываются на росте и развитии детей.

Витамины помогут повысить иммунитет и защитят от простудных заболеваний. Иммунная система использует витамины и микроэлементы нашего организма для своей работы, поэтому их запас в организме необходимо пополнять. В том числе, в зимний период.

Как восполнить дефицит полезных микроэлементов в организме ребёнка?

Посоветуйтесь с врачом о необходимости приёма поливитаминных комплексов.

Обеспечьте ребенку достаточное количество сна. Важно, чтобы дети ложились и вставали в одно и то же время, а спальное место было комфортным и спокойным.

Составляйте меню так, чтобы оно включало все необходимые витамины и минералы. Включите в рацион больше свежих овощей и фруктов и обеспечьте поступление достаточного количества белка.

Не забывайте проводить больше времени на свежем воздухе и про регулярную физическую активность. Солнечный свет способствует выработке витамина D, который необходим для здоровья костей и иммунной системы. Регулярные физические нагрузки укрепляют иммунитет и улучшают общее самочувствие. Пусть дети играют в подвижные игры, занимаются спортом и больше гуляют."

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

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