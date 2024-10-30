Самарский врач напомнила о симптомах инсульта и немедленных действиях

133

Главный внештатный специалист по неврологии по направлению "Ангионеврология" министерства здравоохранения Самарской области Ольга Андрофагина:



"Для предотвращения риска инсульта необходимо заботиться о своем здоровье:

- вести здоровый образ жизни

- больше двигаться

- правильно питаться

- отказаться от вредных привычек.



Важно контролировать основные параметры здоровья:

- уровень артериального давления

- уровень сахара в крови

- состояние липидного спектра крови.



Эти факторы риска - гипертония, сахарный диабет, повышенное содержание липидов в крови - могут привести к тяжелому острому церебральному событию в виде инсульта. Также риск представляют патологии сердца и нарушения ритма.



Если у вас внезапно появляются такие симптомы

- онемение руки или ноги

- асимметрия лица

- слабость в конечностях или головокружение - не нужно медлить.



Максимально быстро вызовите скорую помощь. Нельзя откладывать, надеясь, что все пройдет, здесь дорога каждая минута.



"Золотой час" - время, в течение которого можно максимально эффективно оказать помощь. Этот период ограничен всего 4,5 часами. Поэтому нужно действовать немедленно.



В нашей области созданы все возможности для лечения и улучшения состояния пациентов при инсульте. Однако самая главная задача населения - это предупреждение факторов риска и своевременное обращение за медицинской помощью в случае развития инсульта".

Фото: freepik.com