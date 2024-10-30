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Самарский врач напомнила о симптомах инсульта и немедленных действиях

30 октября 2024 22:11
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"Нельзя откладывать, надеясь, что все пройдет, дорога каждая минута".

Главный внештатный специалист по неврологии по направлению "Ангионеврология" министерства здравоохранения Самарской области Ольга Андрофагина:

"Для предотвращения риска инсульта необходимо заботиться о своем здоровье:
- вести здоровый образ жизни
- больше двигаться
- правильно питаться
- отказаться от вредных привычек.

Важно контролировать основные параметры здоровья:
- уровень артериального давления
- уровень сахара в крови
- состояние липидного спектра крови.

Эти факторы риска - гипертония, сахарный диабет, повышенное содержание липидов в крови - могут привести к тяжелому острому церебральному событию в виде инсульта. Также риск представляют патологии сердца и нарушения ритма.

Если у вас внезапно появляются такие симптомы
- онемение руки или ноги
- асимметрия лица
- слабость в конечностях или головокружение - не нужно медлить.

 Максимально быстро вызовите скорую помощь. Нельзя откладывать, надеясь, что все пройдет, здесь дорога каждая минута.

"Золотой час" - время, в течение которого можно максимально эффективно оказать помощь. Этот период ограничен всего 4,5 часами. Поэтому нужно действовать немедленно.

В нашей области созданы все возможности для лечения и улучшения состояния пациентов при инсульте. Однако самая главная задача населения - это предупреждение факторов риска и своевременное обращение за медицинской помощью в случае развития инсульта".

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

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