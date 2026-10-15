Новый образовательный стандарт не коснется переходящих в 11-й класс в 2027 году

Учащиеся, которые в 2027 году перейдут в 11‑й класс, не попадут под действие нового образовательного стандарта. Об этом 15 октября сообщили в Минпросвещения.

«Те, кто учится сейчас, доучиваются по прежнему стандарту до выпуска. Первые выпускники по новому (федеральному государственному стандарту. — Ред.) ФГОС — 2029 год. Новый ФГОС вступает в силу с 1 сентября 2027 года, но тех, кто пойдет в 11-й класс в 2027 году, он не коснется», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Минпросвещения 17 сентября утвердило новый ФГОС для 10–11-х классов. Старшеклассники получат возможность изучать все предметы на базовом уровне либо выбрать углубленное обучение по одному из доступных профилей.

Кроме того, стандарт впервые устанавливает четкий регламент оснащения учебных помещений. В документе указано, какое именно оборудование должно находиться в школьных кабинетах для обеспечения образовательного процесса.