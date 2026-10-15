В Тольятти появились две новые улицы

Депутаты Думы Тольятти присвоили названия двум элементам улично-дорожной сети города. Первая — линейный объект, который соединяет автодорогу «Тольятти — Ягодное» с улицей Полевой в Подстепках. Второй — продолжение Московского проспекта.

«Изначально рассматривался вариант „Фермерская“, однако от него отказались из-за риска путаницы в нумерации домов: в Ставропольском районе уже есть улица с таким названием, где нумерация идет с юга на север, тогда как в Автозаводском районе Тольятти принят обратный порядок. В итоге новой дороге вдоль западной границы автограда присвоили имя „улица Западная“. Второй стала улица Дзержинского», — пояснили в городском парламенте.

Председатель комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Дмитрий Микель назвал такое решение «наиболее логичным вариантом».

Названия у улиц уже есть, но со строительством пока вопросы — проект продолжения поставили на паузу из-за нехватки средств.

Еще один дорожный объект-новинка связан с благоустройством. Это будет «Арт-бульвар», расположенный около культурного центра «Автоград». Там хотят поменять плитку, провести освещение, а потом раскрасить стены граффити, пишет 63.ру.